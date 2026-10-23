Bản tin sáng 23/10: Miền Bắc nắng 35 độ, biển động mạnh do siêu bão Champi; Xét xử vắng mặt nữ giám đốc ngân hàng bỏ trốn ra nước ngoài; Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc ở Hà Nội; Tổng thống Putin tin Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận