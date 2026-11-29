Bản tin cuối ngày 29/11: Cháy cửa hàng thiết bị chiếu sáng trên phố ở Bắc Ninh; Lốc xoáy bất ngờ quét qua vịnh Xuân Đài, nhiều nhà dân hư hại; Pakistan đưa quân tới Ảrập Xêút để tăng cường phòng thủ trước Houthi