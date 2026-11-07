Bản tin cuối ngày 7/11: Tai nạn tại mỏ đá ở Nghệ An, 2 công nhân tử vong; Bắt giữ Hồ Văn Tình trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2; Iran có thể thay đổi học thuyết hạt nhân, tuyên bố quân đội 'đã mạnh hơn'