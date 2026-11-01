Lá gan lợn- Điềm báo tâm linh của người Hà Nhì

Xem gan lợn là một phần quan trong trong ngày tết Hồ Sự Chà của người Hà Nhì ở vùng cực Tây Tổ quốc. Theo quan niệm của người dân nơi đây, qua lá gan lợn, có thể biết vận mệnh của gia đình trong năm mới…