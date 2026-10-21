Bản tin sáng 21/10: Học sinh lao vào hành hung cô giáo ở Hà Nội ngay trên bục giảng; Ai đánh rơi đồng hồ Rolex và tập tiền 500.000 đồng ở Hà Nội?; Hợp long cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng; Iran nêu điều kiện đối thoại với Mỹ