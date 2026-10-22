Bản tin sáng 22/10: Khởi tố nữ tài xế Lexus tăng ga bỏ chạy; Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh; Cảnh xe cộ chật vật né ổ gà trên tuyến đường vừa xảy ra tai nạn chết người ở Hà Nội; Nga lên tiếng về hội nghị thượng đỉnh lịch sử’