Bản tin trưa 21/10: Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội; Ai đánh rơi đồng hồ Rolex và tập tiền 500.000 đồng ở Hà Nội?; Ông Zelensky nêu kịch bản thay thế việc Ukraine gia nhập NATO