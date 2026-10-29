Bản tin sáng 29/10: Hôm nay, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang hầu tòa; Vì sao phường có nhiều lăng mộ bề thế ở Huế phải đóng cửa các nghĩa trang?; Nga nói châu Âu ‘không có chỗ’ trong các cuộc hòa đàm về Ukraine