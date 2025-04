Tổng Bí thư: Địa phương có thể đề xuất giảm 60-70% xã nếu thấy quản lý được

Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở những định hướng lớn gồm: Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính - cấp tỉnh còn 34 tỉnh, thành phố; không tổ chức cấp huyện, giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã; mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với phân cấp, phân quyền, đặc biệt là cấp xã mới sau khi sáp nhập, làm thế nào để thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. "Bộ Chính trị gợi ý khoảng 50% chứ không phải ấn định 50%. Bố trí cấp xã như thế nào là hoàn toàn do cấp tỉnh xem xét đề xuất. Bộ Chính trị gợi ý giảm 50% còn Trung ương thảo luận và quyết định như thế nào là hợp lý nhất, tùy các địa phương dựa vào hoàn cảnh, điều kiện thực tế có thể đưa ra con số dao động trong khoảng này. Chứ không phải Bộ Chính trị ấn định 50% thì các địa phương làm đúng theo con số này. Địa phương có thể giảm 60-70% nếu các đồng chí thấy quản lý được, đáp ứng được yêu cầu gần dân, sát dân. Điều này hoàn toàn do Trung ương thảo luận, quyết định và sẽ tổ chức thực hiện", Tổng Bí thư nêu rõ.

Phát hiện 12 mỏ vàng trữ lượng hơn 10 tấn ở Trung Trung Bộ

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Trần Bình Trọng, đề án được triển khai từ năm 2020, bao phủ địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và vùng núi thuộc TP Đà Nẵng. Đáng chú ý, trong quá trình khảo sát và đánh giá, cơ quan chuyên môn phát hiện 12 khu vực có quặng vàng, với tổng tài nguyên dự báo lên tới hơn 10 tấn vàng và gần 16,5 tấn bạc. Đồng thời, 11 khu vực có triển vọng quy mô lớn cũng đã được khoanh định để tiếp tục nghiên cứu chi tiết. Ngoài ra, đề án còn đánh giá sơ bộ 6 khu vực quặng đồng, bước đầu khoanh định được 2 khu vực có tiềm năng lớn, với tài nguyên dự báo trên 154.379 tấn đồng kim loại. Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng công bố kết quả đề án điều tra khoáng sản vùng Tây Bắc, với hơn 110 mỏ khoáng sản quý được phát hiện, trong đó có khoảng 40 mỏ vàng với trữ lượng gần 30 tấn. Đáng chú ý, một mỏ đồng tại Lào Cai cũng phát hiện thêm khoảng 420kg vàng đi kèm.

Bắc Giang và Bắc Ninh hoàn thành khung đề án sắp xếp 2 tỉnh

Tỉnh Bắc Giang được giao chủ trì sắp xếp với Bắc Ninh. Sở Nội vụ Bắc Giang đã tham mưu Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch với các mốc thời gian cụ thể. Trong đó, mốc cuối cùng để nộp hồ sơ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phải trước ngày 1/5, ý kiến cử tri vào ngày 20/4 tới. Để thực hiện kế hoạch này, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã chủ động cùng địa phương, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát cán bộ, công chức cấp xã, huyện, rà soát diện tích tự nhiên, dân số... Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã có các cuộc họp về kế hoạch triển khai. Sở Nội vụ 2 tỉnh đã lên khung đề án, đề cương, các số liệu cần có và đang tiếp tục hoàn thiện đề án. Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết, thời gian tới, tỉnh tập trung cao thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương. Ông Mai Sơn đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy là đầu mối phối hợp các cơ quan chức năng như Sở Nội vụ và các ban, ngành cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí về chủ trương sắp xếp; thông tin kịp thời về việc giải quyết chế độ chính sách đối với người nghỉ theo diện tinh giản, tinh gọn.

TPHCM sẽ cấm dạy thêm sau 20h

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho hay, TPHCM là đô thị lớn, thường xuyên xảy ra kẹt xe vào giờ tan tầm. Theo tính toán của Sở GD-ĐT sau khi học sinh tan trường (khoảng 16-17h), các em cần có thời gian thoải mái di chuyển về nhà, ăn uống, nghỉ ngơi rồi đến trung tâm học thêm nếu có nhu cầu. Tuy nhiên tất cả những hoạt động này kết thúc trước 20h là phù hợp. Theo ông Minh, hiện nhiều trường ở TPHCM dạy học 2 buổi. Học sinh ở trường cả ngày, nếu học thêm cần vừa phải để đảm bảo sức khỏe. Do vậy kết thúc học thêm trước 20h là hợp lý để học sinh có thời gian bên gia đình. Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết Sở nghiên cứu và lấy ý kiến các sở ban ngành, chuyên gia và thấy việc cấm dạy thêm sau 20h là phù hợp. Do vậy Sở GD-ĐT sẽ trình lên UBND thành phố nội dung này.

Chỉ 14,8% số bệnh nhân ung thư phổi sống sót qua 5 năm

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia (Hà Nội), theo thống kê của GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới và hơn 22.500 ca tử vong do ung thư phổi mỗi năm, với tỷ lệ sống thêm 5 năm chỉ đạt khoảng 14,8%. Ung thư phổi hiện là nguyên nhân tử vong do ung thư cao thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau ung thư gan. Nguyên nhân chủ yếu từ hút thuốc lá. Thống kê cho thấy 90% số bệnh nhân hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động. Người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn khoảng 20 lần so với người không hút. Những người có nguy cơ mắc ung thư phổi cao như hút thuốc lâu năm, từ 55-74 tuổi được khuyến cáo sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổi bằng chụp CT ngực liều thấp.

Khách Việt 'chốt đơn' ô tô tăng vọt trong tháng 3, xe ngoại nhập lên ngôi

Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thị trường ô tô Việt Nam tháng 3 đã trở lại với nhịp sôi động. Theo báo cáo của VAMA mới công bố, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 3 đạt 31.750 xe, tăng 47% so với tháng 2 và tăng 16% so với tháng 3/2024. Số lượng trên bao gồm 22.339 xe du lịch, tăng 53%; 9.231 xe thương mại, tăng 36% và 180 xe chuyên dụng, giảm 36% so với tháng 2. Tổng doanh số bán hàng trong cả Quý 1/2025 vừa qua của VAMA đạt 72.249 xe, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 22%; xe thương mại tăng 28% và xe chuyên dụng tăng 104% so với cùng kỳ năm 2024. Cũng theo báo cáo của VAMA, cơ cấu giữa xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu trong tháng 3 vừa qua có sự thay đổi. Trong đó, ô tô sản xuất trong nước đạt 14.887 xe, tăng 35% so với tháng trước; còn xe nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam đạt tới 16.863 xe, tăng 60% so với tháng 2. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, doanh số xe nhập khẩu vượt qua xe sản xuất trong nước.

SpaceX sẽ phải lập công ty tại Việt Nam để cung cấp dich vụ Internet vệ tinh

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trao quyết định cho phép Tập đoàn SpaceX triển khai thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam. Theo Quyết định số 659 ngày 23/3 của Thủ tướng Chính phủ, SpaceX – đơn vị cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink – được phép triển khai thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp trong phạm vi toàn quốc. Thời gian thí điểm sẽ kéo dài tối đa 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp do SpaceX thành lập tại Việt Nam được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, và kết thúc trước ngày 1/1/2031. Các dịch vụ được phép triển khai bao gồm dịch vụ cố định vệ tinh (truy cập Internet, thuê kênh riêng cho trạm phát sóng di động) và dịch vụ di động vệ tinh (truy cập Internet trên biển và trên máy bay). Số thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000, bao gồm cả thuê bao trực tiếp của doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam và các doanh nghiệp viễn thông bán lại dịch vụ.

Trung Quốc tuyên bố áp thuế 125% trả đũa Mỹ

Bộ Tài chính Trung Quốc vừa thông báo sẽ áp thuế 125% với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Mức thuế mới này tăng so với con số 84% được công bố ngày 9/4. Trong thông báo đưa ra vào chiều 11/4, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, việc Mỹ áp đặt thuế đối ứng cao bất thường với Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại quốc tế và đi ngược lại những điều luật kinh tế cơ bản cũng như thông lệ. Bộ này khẳng định đó là hành vi bắt nạt và chèn ép đơn phương. Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố: "Việc Mỹ liên tục áp đặt các mức thuế quá cao đối với hàng hóa Trung Quốc đã trở thành trò chơi con số, không có ý nghĩa kinh tế thật sự. Điều đó chỉ làm lộ rõ hơn nữa việc Mỹ dùng thuế như một công cụ để bắt nạt và cưỡng ép, biến việc áp thuế thành trò đùa. Nếu Mỹ kiên trì trò chơi con số với thuế quan, Trung Quốc sẽ không tham gia. Tuy nhiên, nếu Mỹ vẫn tiếp tục gây tổn hại đáng kể tới lợi ích của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó và chiến đấu tới cùng". Mức thuế mới của Trung Quốc với hàng hóa Mỹ sẽ có hiệu lực từ 12/4, gần tương đương với thuế suất nhập khẩu do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai với hàng hóa xuất xứ Trung Quốc.

Nga tố Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 5 lần trong một ngày

Nga cáo buộc Ukraine thực hiện 5 cuộc tập kích riêng biệt nhắm vào các cơ sở năng lượng của nước này trong 24 giờ qua, trực tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Đài RT dẫn thông cáo ngày 11/4 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đợt pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm 10/4 đã làm hư hỏng nhiều trạm biến áp, khiến cho nguồn cung cấp điện tại một số khu vực của Nga bị gián đoạn. Nga đưa ra cáo buộc trên trong bối cảnh Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Moscow vào ngày 11/4. Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ ông Witkoff có gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không.

Ông Yoon Suk-yeol rời dinh tổng thống Hàn Quốc sau một tuần bị phế truất

Theo Yonhap, đoàn xe hộ tống ông Yoon Suk-yeol và vợ là bà Kim Keon Hee đã rời khỏi dinh tổng thống vào hồi 17h08 ngày 11/4 (giờ Hàn Quốc). Vợ chồng ông Yoon cùng hơn 10 chú chó, mèo cưng sẽ trở về sinh sống tại khu chung cư Acro Vista, phía nam thủ đô Seoul. Đây là nơi ông Yoon đã sống khoảng 6 tháng sau khi nhậm chức, trong lúc chờ hoàn tất việc xây dựng dinh tổng thống ở Hannam-dong. Có rất nhiều người dân đã tập trung bên ngoài dinh thự tổng thống để bày tỏ ủng hộ ông Yoon. Cựu Tổng thống Hàn Quốc thậm chí còn bắt tay và ôm cảm ơn một số người dân trước khi rời đi. Dù bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất, nhưng ông Yoon vẫn đủ điều kiện được Cơ quan An ninh tổng thống (PSS) bảo vệ an ninh trong tối đa 10 năm.