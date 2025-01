Tinh gọn bộ máy Chính phủ giảm 5 bộ trưởng, 13 tổng cục trưởng, 519 cục trưởng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo đề án đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất, tổ chức bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tinh gọn còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan trực thuộc Chính phủ. Như vậy, bộ máy Chính phủ giảm 5 bộ ngành (22,7%); 3 cơ quan trực thuộc Chính phủ (37,5%). Ngoài ra, các tổ chức bên trong bộ, ngành cũng giảm khá nhiều. Cụ thể là giảm 13/13 tổng cục và tương đương, 519 cục và tổ chức tương đương, 219 vụ và tổ chức tương đương, 3.303 chi cục và tương đương. Các bộ ngành còn giảm 203 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó giảm 79 đơn vị trong cơ cấu tổ chức tại nghị định của Chính phủ (38%). Đi cùng với đó, nhân sự cấp trưởng cũng sẽ giảm tương ứng số đầu mối gồm: 5 bộ trưởng, 3 thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ, 13 tổng cục trưởng, 519 cục trưởng, 219 vụ trưởng và gần 3.303 chi cục trưởng…

Thủ tướng: Xử lý cán bộ chậm bố trí vốn dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng, sân bay lớn nhất của nước ta, phải làm khẩn trương bởi muốn tăng trưởng 2 con số trong những năm tới thì giao thông phải thông suốt. Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT và các cơ quan liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý cán bộ chịu trách nhiệm về việc chậm bố trí vốn cho công trình tại dự án thành phần 1. Thủ tướng nêu rõ, Bộ GTVT đã kỷ luật một số cán bộ, song phải tiếp tục làm rõ, xử lý ngay người có trách nhiệm cao hơn với các công việc bị chậm trễ. Mục tiêu không có gì thay đổi so với chỉ đạo trước đây, đó là cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành vào cuối năm 2025. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, cá nhân liên quan phát huy trách nhiệm cao nhất, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"...

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Sáng 25/1, tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Ông Nguyễn Thanh Nghị cam kết sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian tới; cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình; chủ động, trách nhiệm, nắm bắt và triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ được phân công. Chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Thanh Hóa: Kiến nghị khởi tố công ty may chậm đóng bảo hiểm cho người lao động

Bảo hiểm xã hội huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thiệu Hóa về việc kiến nghị khởi tố hình sự đối với Công ty cổ phần may Vạn Hà về hành vi trốn đóng bảo hiểm. Nội dung kiến nghị nêu, trước đó, Công ty cổ phần may Vạn Hà chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần đôn đốc, tuy nhiên công ty chỉ mới khắc phục được số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Năm 2024, công ty tham gia đăng ký đóng BHYT, BHTN, BHXH cho 799 lao động, với tổng số tiền chậm đóng tính đến ngày 31/12/2024 là hơn 13,6 tỷ đồng và tiền lãi chậm đóng là hơn 3,6 tỷ đồng.

Nam thanh niên hít xà đơn trên metro Bến Thành - Suối Tiên gây phản cảm

Theo hình ảnh clip lan truyền trên mạng xã hội 2 ngày qua, một thanh niên dùng tay nắm treo trần và thanh sắt dọc trần toa tàu metro Bến Thành – Suối Tiên để làm các động tác như thể dục dụng cụ, hít xà đơn. Ai cũng bức xúc cho rằng hành vi của thanh niên trên là thiếu văn hoá, văn minh khi sử dụng loại hình vận tải hành khách công cộng làm ảnh hưởng đến nhiều người. Ngoài ra, hành động của thanh niên còn gây mất an toàn, xâm hại đến cơ sở vật chất thiết bị trên đoàn tàu metro. Phía Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành) nhận định hành động của nam thanh niên là chưa đúng mực, có thể gây hư hỏng tài sản, làm ảnh hưởng đến sự an toàn và thoải mái của những người xung quanh.

Nguồn gốc số thuốc diệt chuột khiến 32 học sinh nhập viện

Sáng 25/1, ông Nguyễn Việt Hải - Phó Trưởng phòng GD-ĐT TP Tuyên Quang thông tin, liên quan vụ 32 em học sinh Trường Tiểu học Phú Lâm bị ngộ độc, đến nay sức khỏe các em đã ổn định, không có trường hợp nguy kịch. Theo ông Hải, sự việc trên là tai nạn đáng tiếc. Phòng GD-ĐT và đại diện trường học đã thăm hỏi và hỗ trợ các học sinh bị ngộ độc. Khi được hỏi về nguồn gốc số thuốc diệt chuột khiến học sinh bị ngộ độc, ông Hải cho biết: Vị trí các em nhặt được thuốc ở ngoài khuôn viên trường học. Theo ông Hải, số thuốc trên do người dân sử dụng và vứt lại gần khu vực trường học. Sau sự việc nêu trên, Phòng GD-ĐT TP Tuyên Quang đã giáo dục học sinh không sử dụng và cảnh giác với những đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc. Đồng thời, phòng cũng đề nghị người dân không vứt các hóa chất độc hại gần khu vực trường học.

Tăng cường xe phát sóng BTS lưu động dịp Tết Nguyên đán

Cụ thể, các doanh nghiệp viễn thông cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TT&TT, phân công công việc hợp lý, xây dựng kế hoạch trực Tết khoa học để đảm bảo tiến độ công việc trước, trong và sau kỳ nghỉ, tránh tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn hoạt động. Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc, đặc biệt là ngăn chặn và xử lý các thông tin lừa đảo, giả mạo trên môi trường mạng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần đảm bảo đường truyền thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong các ngày nghỉ Tết. Các doanh nghiệp cũng được giao nhiệm vụ mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế nhằm tránh tình trạng nghẽn mạng, đặc biệt tại các thời điểm có lượng truy cập lớn.

Ông Trump tranh cãi 'nảy lửa' với Thủ tướng Đan Mạch về vấn đề Greenland

Trang The Hill cho biết, cuộc điện đàm giữa ông Trump và Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen về Greenland đã diễn ra vào ngày 15/1, chỉ vài ngày trước khi ông trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Dựa trên lời kể của một số quan chức cấp cao châu Âu, cuộc điện đàm kéo dài 45 phút giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Đan Mạch Frederiksen “đã leo thang thành xung đột, khi ông Trump lúc đó đã hung hăng và đe dọa sẽ áp thuế lên Copenhagen, một quốc gia đồng minh của Washington trong khối quân sự NATO”. Hiện phía ông Trump chưa bình luận về thông tin được The Hill công bố.

Mỹ dừng hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài

Theo một bản ghi nhớ nội bộ gửi cho các nhân viên Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Marco Rubio đã ra lệnh dừng hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài của Mỹ nhưng đã đưa ra ngoại lệ với Israel và Ai Cập. Tờ The Guardian trích bản ghi nhớ nội bộ viết: "Không được cấp bất kỳ khoản viện trợ mới nào hay gia hạn các khoản viện trợ hiện có cho tới khi mỗi khoản viện trợ mới được đề xuất hoặc được gia hạn, được xem xét và phê duyệt theo chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump". Sắc lệnh toàn diện này dường như ảnh hưởng tới mọi thứ, từ viện trợ phát triển tới viện trợ quân sự, gồm cả các khoản tiền có thể dành cho Ukraine - quốc gia đã nhận được số vũ khí trị giá hàng tỷ USD dưới thời người tiền nhiệm của ông Trump là Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Putin bình luận về các đe dọa của ông Trump

Theo The Guardian, trong những bình luận đầu tiên kể từ khi ông Trump đe dọa sẽ gây tổn hại kinh tế cho Nga nếu không chấm dứt xung đột ở Ukraine, Tổng thống Putin đã có những phát biểu mang âm điệu thiện chí đối với người đứng đầu nước Mỹ. Tổng thống Putin nói với một nhà báo Nga như sau: "Chúng tôi tin vào những phát biểu của đương kim Tổng thống Mỹ về việc ông ấy sẵn sàng hợp tác. Chúng tôi luôn cởi mở và sẵn sàng đàm phán. Sẽ tốt hơn nếu hai bên gặp nhau, dựa trên thực tế của ngày hôm nay để nói chuyện một cách bình tĩnh". Tổng thống Nga mô tả việc tương tác với ông Trump là "mang tính chuyên nghiệp và như kinh doanh nhưng cũng thực tế và dựa trên sự tin tưởng". Theo ông Putin, Nga chưa bao giờ từ chối giao tiếp với Mỹ song các cuộc tiếp xúc đã bị Washington làm gián đoạn. Ngoài ra, Moscow có khá nhiều điểm chung với chính quyền Mỹ đương nhiệm.

Công tố viên gặp khó khi muốn gia hạn tạm giam Tổng thống Yoon Suk-yeol

Theo Yonhap, trong ngày 25/1, Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho Cán bộ Cấp cao (CIO) đã tiếp tục gửi yêu cầu gia hạn lệnh tạm giam với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, chỉ vài giờ sau khi tòa án bác bỏ yêu cầu đầu tiên. Lệnh tạm giam hiện tại với Tổng thống Yoon sẽ hết hạn vào ngày 28/1, và các công tố viên muốn gia hạn đến ngày 6/2. Tuy vậy, phía tòa án giải thích rằng do CIO đã chuyển hồ sơ và gửi yêu cầu truy tố cho cơ quan công tố, nên cơ quan này không có lý do chính đáng để tiếp tục tạm giam ông Yoon. Theo nguồn tin của Yonhap, các công tố viên CIO đang soạn thảo một cáo trạng khác với Tổng thống Yoon, nhằm chuẩn bị cho trường hợp tòa án bác bỏ yêu cầu gia hạn tạm giam lần thứ hai. Còn đội ngũ luật sư của Tổng thống Yoon tiếp tục kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho thân chủ của họ, khẳng định quá trình tố tụng đang diễn ra bất hợp pháp.