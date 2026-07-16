Theo Khaosod, gia đình của ca sĩ Breeze đưa thi hài cô về chùa Wat Eiam Prachamitr, tỉnh Samut Prakan để tổ chức hậu sự.

Lễ tang của ca sĩ 33 tuổi bắt đầu lúc 18h30 hôm nay và kéo dài đến hết ngày 17/7. Lễ hỏa táng dự kiến sẽ diễn ra vào 17h chiều ngày 18/7.

Di ảnh của nữ ca sĩ Breeze trong lễ tang.

Trước đó, gia đình đã thực hiện nghi lễ tưới nước lên thi thể người mất. Ca sĩ "Ice" Wijarn, bạn trai của Breeze đã khóc nức nở vì đau buồn, trong khi bố ruột của cô suy sụp khi đứng bên linh cữu con gái.

Ông Luang Por Ratncharoen Satchalert, 57 tuổi, cha của Breeze chia sẻ cô là con gái út trong gia đình có 2 anh em. Khi Breeze được 3 tuổi, ông Satchalert và mẹ nữ ca sĩ ly thân, ông trở thành cha đơn thân nuôi cô đến tuổi trưởng thành.

"Do hoàn cảnh gia đình, tôi phải ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi Breeze. Tuổi thơ của con gái lớn lên chỉ có ông bà, chú bác chăm sóc, thiếu vắng tình thương của mẹ lẫn cha", ông kể lại.

Ca sĩ "Ice" Wijarn (áo trắng) - bạn trai ca sĩ cùng gia đình, bạn bè tổ chức tang lễ cho Breeze.

Theo bố ruột ca sĩ, Breeze là người vui vẻ, hòa đồng và rất coi trọng tình thân. Do hoàn cảnh gia đình, cô đã trưởng thành, tự lập từ sớm.

Breeze vốn là một ca sĩ nghiệp dư nhưng cô đã chuyển sang công việc ca hát vào năm ngoái vì bạn trai cô sở hữu một ban nhạc.

Cô biểu diễn thường xuyên tại quán bar vào các ngày cuối tuần. Bài hát cuối cùng Breeze hát trên sân khấu là Plae Mai (Vết thương mới) của Jintara Poonlarp.

Tang lễ ca sĩ được tổ chức theo nghi thức Phật giáo.

Nhiều nghệ sĩ đăng tải các bài viết xót thương, mong cô sớm siêu thoát. Jintara Poonlarp - nữ ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng đã gửi vòng hoa chia buồn đến gia đình Breeze và bày tỏ: "Tôi chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Breeze, cũng như toàn thể những người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn. Cầu nguyện cho linh hồn Breeze được an nghỉ trên thiên đường".

Gia đình lo hậu sự cho ca sĩ Breeze

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu