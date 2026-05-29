Truyền thông Nhật Bản đưa tin nữ ca sĩ ZOOCO (tên thật Muto Kazue) đã trải qua cú sốc lớn khi căn nhà tại Tokyo bị hỏa hoạn thiêu rụi vào cuối năm ngoái. Nguyên nhân được xác định là do một sạc dự phòng bất ngờ phát nổ.

Vụ việc xảy ra ngày 8/12/2025 khi ZOOCO và chồng ra ngoài làm việc, còn con gái 15 tuổi vừa dẫn chó đi dạo. Nhờ đó, không có thành viên nào trong gia đình bị mắc kẹt trong đám cháy.

Pin sạc dự phòng phát nổ.

Theo kết quả điều tra của lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa bắt nguồn từ bộ pin sạc dự phòng mà nữ ca sĩ mua qua mạng. Đáng chú ý, thiết bị này không được cắm sạc tại thời điểm xảy ra sự cố nhưng vẫn tự phát nổ, tạo ra luồng khí nóng và khói có nhiệt độ lên tới khoảng 400 độ C. Chỉ trong vòng 20 phút, ngôi nhà rộng gần 90m² đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tổng thiệt hại được ước tính khoảng 45 triệu yên (hơn 7 tỷ đồng). Tuy nhiên, điều khiến ZOOCO đau lòng nhất là hàng loạt kỷ vật và tư liệu âm nhạc tích lũy suốt hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật đều bị phá hủy. Các bản nhạc gốc, bản thu âm, thiết bị biểu diễn và trang phục sân khấu đặt riêng đều biến thành tro bụi.

Do vụ cháy xảy ra vào cuối năm, gia đình nữ ca sĩ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nơi ở mới. Họ buộc phải sống tạm trong phòng họp của một khu chung cư suốt hơn 100 ngày vì khách sạn kín phòng và các văn phòng môi giới bất động sản nghỉ lễ.

Nữ ca sĩ suy sụp sau sự việc.

Bi kịch cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Con gái 15 tuổi của ZOOCO được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Trong khi đó, nữ ca sĩ bị điếc đột ngột do căng thẳng kéo dài, khiến thính lực ở một số dải âm thanh bị tổn thương vĩnh viễn.

Sau sự cố, ZOOCO tìm cách yêu cầu bồi thường từ nền tảng bán hàng và đơn vị phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, bên bán chỉ đồng ý hoàn lại khoảng 15.000 yên (hơn 2 triệu đồng), tương đương giá trị của pin sạc dự phòng.

Đáng chú ý, thông tin liên lạc của đơn vị phân phối được cho là không có thật, khiến gia đình nữ ca sĩ đến nay vẫn chưa thể đòi bồi thường cho những thiệt hại khổng lồ mà họ phải gánh chịu.

ZOOCO trình diễn trên sân khấu:

Nguồn: Sinchew