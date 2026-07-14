Theo Bangkok Post, vụ hỏa hoạn tại một quán bar ở quận Chatuchak, Bangkok (Thái Lan) đã khiến hơn 70 người bị thương. Số ca tử vong tới nay được ghi nhận là 32 người, trong đó có 2 thành viên nhóm nhạc Tosakan là nhạc công Kwang và ca sĩ Breeze.

Ca sĩ Breeze - thành viên nhóm nhạc qua đời trong vụ hỏa hoạn.

“Ice” Wijarn - ca sĩ kiêm trưởng nhóm nhạc kể lại khi anh và các thành viên nhóm nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, đám cháy bắt đầu bùng phát khoảng 23h đêm (giờ địa phương). Một thành viên của nhóm là người đầu tiên phát hiện, sau đó la hét kêu gọi mọi người tháo chạy.

“Khi nhận ra có hỏa hoạn, tôi ngửi thấy mùi khói. Tôi hét gọi Breeze - bạn gái tôi liên tục nhưng điện bị mất và chúng tôi rơi vào hoảng loạn”, anh kể lại.

“Ice” Wijarn may mắn được đưa ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn nhưng vẫn bị bỏng do lửa táp vào người. Khi vừa ra đến ngoài, anh nghe tiếng nổ lớn vang lên.

Mất một khoảng thời gian đám cháy mới hoàn toàn được dập tắt. Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, sau đó đưa những nạn nhân ra ngoài trên băng ca.

Theo ca sĩ, cảnh tượng thi thể bạn gái được khiêng ra hay khoảnh khắc Kwang - thành viên trong nhóm bị thiêu sống trong đám cháy và tất cả những gì xảy ra vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.

Vừa thấy bạn gái được mang ra ngoài, “Ice” Wijarn đã lao đến, mong hô hấp nhân tạo với hy vọng cứu cô nhưng đã quá muộn.

Hiện trường sau vụ hỏa hoạn. Cây guitar điện bị thiêu cháy, trong khi cửa sổ vỡ toang.

“Các bác sĩ và y tá nói không thể. Khoảnh khắc đó tồi tệ, tôi ân hận vì đã không phát hiện sớm hơn và đưa cô ấy chạy khỏi hiện trường”, anh nhớ lại.

Hiện anh cùng gia đình Breeze lo liệu hậu sự cho nữ ca sĩ. Đại diện gia đình cho biết sẽ tổ chức tang lễ và hỏa táng Breeze tại Bangkok để thuận tiện cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến viếng.

Breeze là giọng ca chính của ban nhạc Tosakan. Ca sĩ có tuổi thơ nhiều khó khăn khi cha mẹ ly hôn từ sớm và cô được người bác nuôi dưỡng.

Yêu ca hát từ nhỏ, cô thường xuyên tham gia các cuộc thi văn nghệ ở trường và địa phương, giành nhiều giải thưởng trước khi lên Bangkok theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Hiện cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra nguyên nhân cháy và tổng kết số người thương vong. Một số báo cáo ban đầu cho thấy lối thoát hiểm bị chặn, dây điện chập chờn có thể là lý do chính dẫn đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Clip hiện trường vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thiệt mạng

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu