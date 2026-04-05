Hoa hậu Ý Nhi và Nguyễn Anh Kiệt: Tình yêu cấp 3 bền bỉ 9 năm

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi là người đầu tiên trong lịch sử sắc đẹp Việt công khai bạn trai ngay trong đêm đăng quang và sánh bước bên bạn trai trong đêm chia tay danh hiệu đương kim hoa hậu. Câu chuyện tình yêu của cô và Nguyễn Anh Kiệt luôn được khán giả quan tâm.

Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt.

Ý Nhi và Anh Kiệt quen nhau từ khi còn học cấp 3, cùng là học sinh giỏi trong lớp và là tình đầu của nhau. Cả hai đã có 9 năm gắn bó kể từ khi còn ngồi học chung lớp 12. Điều khiến cặp đôi này chiếm trọn tình cảm người hâm mộ chính là sự chân thành và bền bỉ. Khi Ý Nhi đăng quang hoa hậu cách đây 3 năm, Anh Kiệt ngồi ở hàng ghế khán giả và đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 và tặng hoa bạn gái trong cột mốc kết thúc nhiệm kỳ.

Ý Nhi từng chia sẻ: "Bạn trai tôi khá hiền. Bố mẹ của bạn là giáo viên cấp 2 nên bạn được dạy dỗ rất chỉn chu và hoàn hảo từ nhỏ. Vì vậy, bạn trai thu hút Ý Nhi bởi sự tri thức, điềm tĩnh và chững chạc". Anh Kiệt ủng hộ mọi lựa chọn của bạn gái, từ quyết định thi sắc đẹp tới đi du học Australia.

Khi Ý Nhi lên đường dự thi Miss World lần thứ 72, bạn trai không có mặt tiễn cô tại sân bay khiến khán giả đồn đoán chia tay. Trước nhiều luồng thông tin, Ý Nhi lên tiếng khẳng định: "Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân".

Á hậu Thảo Nhi Lê và Romain Leclef: Trai tài gái sắc xuyên quốc gia

Nhân dịp sinh nhật tuổi 31, á hậu Thảo Nhi Lê gây bất ngờ khi công khai bạn trai người Pháp tên Romain Leclef, đăng lại bài viết chúc mừng sinh nhật từ tài khoản Instagram của bạn trai kèm chia sẻ "Happy birthday my love". Romain từng cùng cô lên sóng Shark Tank năm 2024 để gọi vốn cho startup nước hoa lấy cảm hứng từ nghệ thuật nước hoa của Pháp.

Á hậu Thảo Nhi Lê và bạn trai.

Romain xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp, hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình. Anh tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Công nghệ Compiègne và lấy bằng thạc sĩ tại HEC Paris, một trong những cơ sở đào tạo kinh doanh uy tín hàng đầu của Pháp.

Thảo Nhi Lê kể: "Chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ, ban đầu chỉ là đối tác làm ăn, sau đó là bạn bè. Theo thời gian, một điều gì đó sâu sắc hơn đã hình thành. Đây không phải câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là tình cảm được xây dựng trên sự tôn trọng, niềm tin và vô số hành động nhỏ".

Cặp đôi cùng có chung sở thích du lịch và thường xuyên chu du nhiều nơi trên thế giới. Gần đây nhất, Thảo Nhi Lê và Romain vừa đi du lịch ở Nhật Bản.

Á hậu Quỳnh Anh và TikToker Neyun: Tình yêu vượt định kiến

Khi Quỳnh Anh công khai yêu TikToker triệu view Neyun, cô nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm vào showbiz, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 chịu để lộ chuyện tình cảm với công chúng.

Á hậu Quỳnh Anh và bạn trai Neyun.

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, một trong những TikToker nổi bật của thế hệ Z. Anh gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt điển trai, thân hình 6 múi săn chắc cùng phong cách thời trang hiện đại, cuốn hút. Tài khoản TikTok của anh thu hút hơn 1,5 triệu người theo dõi, Instagram cũng đạt mốc trên 400 nghìn lượt follow. Không chỉ là nhà sáng tạo nội dung, Neyun còn là mẫu ảnh triển vọng và gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón.

Cặp đôi không tránh khỏi những ý kiến trái chiều về chênh lệch chiều cao khi Neyun cao 1,63m, kém bạn gái 10cm. Nhiều người còn có quan điểm người đẹp trong showbiz phải đi cùng đại gia hoặc doanh nhân mới phù hợp nhưng Quỳnh Anh không đồng tình. Cô thẳng thắn đáp: "Đâu đó vẫn có ý kiến trái chiều nhưng tôi không bận tâm, bản thân hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất".

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 Vũ Thúy Quỳnh trở thành tâm điểm mạng xã hội khi doanh nhân Đức Phạm đăng tải hình ảnh ôm ấp đầy tình tứ bên cô kèm dòng trạng thái ngắn gọn "Yêu em". Đây là lần đầu tiên Đức Phạm công khai người yêu sau thời gian ly hôn ca sĩ Diệp Lâm Anh.

Dịp đầu năm mới 2026, Vũ Thúy Quỳnh đăng tải hình ảnh bên người yêu kèm chia sẻ: "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh. Hôm nay là ngày cuối năm, không mong gì hơn là chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an".

Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm.

Cặp đôi được bắt gặp quen nhau qua những buổi đánh pickleball rồi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ đưa đón cô bằng xe sang khi đi sự kiện và cùng nhau du lịch sang chảnh, Đức Phạm còn đích thân công khai chuyện tình cảm, cho thấy nam doanh nhân nghiêm túc trong chuyện yêu đương. Vũ Thúy Quỳnh cho biết đã ra mắt gia đình bạn trai thiếu gia, thể hiện mối tình đang tiến triển nghiêm túc.

Trước những câu hỏi thẳng thắn của cư dân mạng về quá khứ nhiều ồn ào của Đức Phạm, á hậu 9X không né tránh mà đáp lại: "Bây giờ quen rồi, biết sao giờ? Ông trời bắt phải quen rồi". Cô cho biết điều quan trọng nhất là cách bạn trai đối xử chân thành, tử tế.

