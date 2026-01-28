Sự việc bắt nguồn từ clip mà Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ trên mạng xã hội cách đây ít ngày. Trong đoạn video, cô xuất hiện với trang phục áo dài truyền thống, thực hiện động tác theo xu hướng với ca khúc Trộm vía của Vũ Thùy Linh có lời hát: "Rằng thì là mà em thích lấy chồng miền Trung/Bão giông khô hạn, em vẫn cứ thương tới cùng/Chẳng ngại đường xá, theo người ấy về nhà/Chồng em quá thật thà, quyết yêu rồi không tha". Đặc biệt, cô còn ghi thêm dòng chú thích: "Cụ thể là trai xứ Nẫu" (vùng đất thuộc 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên trước đây - PV).

Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khơi dậy nhiều suy đoán từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng đây là dấu hiệu báo trước về đám cưới sắp diễn ra giữa hoa hậu và bạn trai. Nhiều bình luận còn trực tiếp nhắc đến tên Anh Kiệt, bày tỏ sự quan tâm về kế hoạch hôn nhân của cặp đôi.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi

Trước làn sóng thông tin lan truyền, chia sẻ với VietNamNet, đại diện của Ý Nhi cho biết cô hiện tập trung toàn tâm toàn lực cho việc học tập tại Australia, chưa có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến hôn lễ. Hiện tại, cô trở về Việt Nam để đón tết Nguyên đán cùng gia đình tại quê nhà. Sau kỳ nghỉ lễ, người đẹp sẽ bay trở lại Australia tiếp tục chương trình học và trở lại Việt Nam vào dịp chung kết Miss World Vietnam.

Trong giai đoạn này, Ý Nhi đang đảm nhận vai trò Trưởng dự án cho chương trình Tết hạnh phúc, dự kiến tổ chức vào ngày 9/2. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của nhiều hoa hậu, á hậu, nam vương cùng các thí sinh Miss World Vietnam. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần yêu thương trong dịp đầu năm mới.

Bạn trai Anh Kiệt và Ý Nhi.

Mối quan hệ giữa Ý Nhi và Anh Kiệt đã kéo dài được 9 năm. Người đẹp gốc Bình Định từng công khai chuyện tình cảm với bạn trai ngay sau khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Sau thành công tại cuộc thi, cô từng vấp phải tranh cãi vì một số phát biểu, dẫn đến quyết định tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Australia theo đuổi con đường học vấn. Trong suốt giai đoạn đó, Anh Kiệt luôn đồng hành, động viên người yêu vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, giữa năm 2025, tin tức về việc cả hai chia tay bất ngờ xuất hiện và tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Nguyên nhân khiến dư luận hoài nghi là sự vắng bóng của Anh Kiệt trong những sự kiện quan trọng của nàng hậu. Khi Ý Nhi lên đường tới Ấn Độ tham dự Miss World hay trở về quê nhà sau khi kết thúc cuộc thi, bạn trai đều không có mặt bên cạnh.

Đáp lại những tin đồn, Ý Nhi đã lên tiếng khẳng định mối quan hệ của cô và Anh Kiệt vẫn diễn ra bình thường, cả hai tiếp tục hỗ trợ nhau trên hành trình phát triển bản thân. Cô bày tỏ: "Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân". Đồng thời, nàng hậu mong muốn công chúng tập trung quan tâm nhiều hơn đến công việc nghệ thuật của cô thay vì cuộc sống riêng tư.

Huỳnh Trần Ý Nhi quay trend TikTok ca khúc "Trộm vía" của Vũ Thùy Linh:

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: Ý Nhi