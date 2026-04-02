Ngày 2/4, E! News đưa tin diễn viên lồng tiếng Eugene Mirman phải nhập viện sau khi được kéo khỏi chiếc xe bốc cháy dữ dội trong vụ tai nạn xảy ra ngày 31/3 tại bang New Hampshire.

Đại diện nam nghệ sĩ cho biết anh đã gặp “một tai nạn kinh hoàng” và gửi lời cảm ơn tới người dân, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ đã kịp thời hỗ trợ. “Eugene muốn cảm ơn những người qua đường, cảnh sát, lực lượng phản ứng nhanh và nhân viên y tế đã cứu anh”, người đại diện chia sẻ, đồng thời đề nghị truyền thông tôn trọng quyền riêng tư để nam diễn viên tập trung điều trị.

Hiện trường kinh hoàng:

Theo cảnh sát bang New Hampshire, vụ việc xảy ra khoảng 11h55 trưa khi chiếc xe do Eugene điều khiển lao vào trạm thu phí Bedford. Nhiều cuộc gọi 911 cho biết phương tiện bốc cháy, tài xế bị mắc kẹt bên trong.

Một cảnh sát thuộc đội an ninh của Thống đốc Kelly Ayotte tình cờ đi ngang đã lập tức phá cửa kính, kéo nam diễn viên ra khỏi chiếc xe đang cháy. Eugene là người duy nhất trên xe và được đưa tới bệnh viện địa phương trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng.

Nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân, cho biết vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Eugene là diễn viên lồng tiếng kỳ cựu ở Mỹ.

Eugene Mirman sinh năm 1974 tại Moscow, là diễn viên hài độc thoại, diễn viên lồng tiếng và biên kịch người Mỹ gốc Nga. Anh nổi tiếng khi lồng tiếng nhân vật Gene Belcher trong loạt phim hoạt hình Bob’s Burgers với hơn 300 tập, đồng thời xuất hiện trong các chương trình như Flight of the Conchords, Delocated và phát hành nhiều album hài độc thoại.