VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Dũng (SN 1983, ở Hà Nội) về các tội Giết người và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan vụ án, Trần Văn Nguyên (SN 1991, quê Nghệ An) bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, đầu năm 2025, Dũng có quan hệ tình cảm với chị N. (SN 2006, quê Nghệ An). Tối 3/11/2025, bị can này hẹn người yêu đến nhà trọ ở phường Kiến Hưng để cùng sử dụng ma túy.

Dũng mua 0,2g Ketamine và khoảng 1g Methamphetamine với giá 5,4 triệu đồng, đồng thời được người bán cho thêm 2 viên hồng phiến. Tối hôm đó, Dũng và chị N. sử dụng ma túy rồi quan hệ tình dục.

Trưa 5/11/2025, chị N. nói muốn “dừng cuộc chơi” để về đi làm. Tuy nhiên, khi Dũng rủ ở lại thêm, cô gái đồng ý. Tối cùng ngày, cả hai tiếp tục sử dụng ma túy, nghe nhạc, quan hệ tình dục rồi đi ngủ.

Khoảng 13h ngày 7/11/2025, Dũng gọi người yêu dậy nhưng phát hiện chị N. bất động. Dũng tát nhiều lần vào mặt, dùng tay ép mạnh vào ngực chị N. nhưng cô gái vẫn không tỉnh lại.

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Cho rằng người yêu có thể đã tử vong, Dũng hoảng loạn và tìm cách giấu thi thể để tránh bị phát hiện việc hai người sử dụng trái phép chất ma túy. Bị can lấy một túi lớn có quai xách, dùng băng dính quấn chân và quanh người chị N., để nạn nhân trong tư thế co hai chân rồi cho vào túi, kéo khóa. Dũng sau đó kéo lê túi đựng thi thể ra thang máy, đưa xuống tầng một.

Dũng đặt túi lên yên xe máy, dùng dây chun buộc phía sau rồi chở theo hướng Văn Điển - Ngọc Hồi. Khi đến khu vực sau Bến xe Nước Ngầm, Dũng rẽ lên cầu Thanh Trì để tìm vị trí ném túi xuống sông Hồng.

Theo cáo buộc, thấy trên cầu có đông người qua lại, Dũng sợ bị phát hiện nên quay xe về hướng Lĩnh Nam, sau đó đi xuống khu vực gần cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, lo ngại bị phát hiện, bị can tiếp tục điều khiển xe lên giữa cầu.

Tại đây, Dũng dừng xe, chờ lúc vắng người rồi ném túi đựng người yêu xuống sông Hồng, sau đó quay về nhà trọ.

Khoảng 8h30 ngày 11/11/2025, một người đàn ông đi làm ruộng tại mép sông Hồng, thuộc địa phận xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, phát hiện thi thể chị N. đang trong tình trạng phân hủy nên trình báo công an.

Trong lúc cơ quan công an điều tra vụ việc, tối 11/11/2025, Dũng gọi điện cho Trần Văn Nguyên, là thợ sửa ống nước, nhờ đến kiểm tra do tường giáp ranh giữa hai nhà bị ngấm nước.

Sau đó, Dũng chở Nguyên về nhà trọ của người này ở phường Định Công rồi mượn xe máy của Nguyên để về. Khoảng 3h ngày 12/11, Dũng đi xe máy đến trả cho Nguyên rồi ngủ tại nhà bạn. Đến khoảng 11h cùng ngày, cả hai chở nhau về nhà Dũng để lấy xe máy rồi quay lại nhà Nguyên.

Tại đây, Dũng lấy túi ma túy đá, trộn thêm hồng phiến rồi cùng Nguyên sử dụng. Tối cùng ngày, khi cả hai đang tiếp tục sử dụng ma túy, công an phát hiện và bắt giữ.

Nguyên nhân cái chết của cô gái

Theo kết luận giám định, chị N. tử vong do ngạt nước. Trong cơ thể nạn nhân có Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và Ethanol (cồn). Thời điểm tử vong được xác định khoảng 5-7 ngày trước khi khám nghiệm tử thi.

Trong quá trình điều tra, bố mẹ chị N. yêu cầu Nguyễn Anh Dũng bồi thường 960 triệu đồng, gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần; đồng thời đề nghị cơ quan tố tụng xử lý bị can theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến khi kết thúc điều tra, Dũng chưa bồi thường khoản tiền này cho gia đình nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, Dũng từng nhiều lần chấp hành án tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản; đồng thời từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.