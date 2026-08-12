Hôm nay (12/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lâm Ngọc Năm (SN 1968) 9 năm tù về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Khả Kế (SN 1976, cùng ở Hà Nội) 12 tháng tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hai bị cáo vốn là hàng xóm ở đối diện nhau. Khoảng 17h ngày 22/10/2025, gia đình chị Nguyễn Thị Th. (SN 1972, ở Hà Nội, là chị dâu ông Năm) tổ chức lễ cúng 49 ngày cho mẹ đẻ. Ông Năm có mặt để giúp làm cỗ.

Hôm đó, ông Kế cũng đến nhà chị Th. Tại đây, ông Năm và ông Kế xảy ra tranh luận rồi dẫn đến xô xát, cãi chửi nhau. Được mọi người can ngăn, hai ông ra về.

Khi đi tới cổng nhà ông Năm, do còn bực tức, ông Kế liền chửi hàng xóm khiến hai bên lời qua tiếng lại. Ông Năm đấm 2 phát vào mặt ông Kế. Bị đánh, ông Kế chạy vào nhà lấy dao ra chém hàng xóm nhưng ông Năm đỡ được.

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Trong quá trình giằng co, ông Năm bị rách da bàn tay phải. Sau đó, ông Năm đẩy ông Kế ngã xuống đường, rồi về nhà lấy dao quắm chém trúng vùng đầu của hàng xóm, khiến ông Kế bị tổn hại 7% sức khỏe.

Ngày 22/10/2025, vợ ông Kế có đơn trình báo công an, đề nghị giải quyết theo pháp luật. Ngày hôm sau, ông Năm cũng có đơn đề nghị xử lý ông Kế theo quy định.

Ngày 27/10/2025, ông Lâm Ngọc Năm có đơn rút yêu cầu, không đề nghị xử lý đối với hành vi gây thương tích của ông Kế. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với cả hai ông.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Khả Kế không có yêu cầu về bồi thường dân sự và còn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Năm.