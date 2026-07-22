Bán vàng, kim cương nhưng không được nhận tiền ngay

Sáng 22/7, chị Hải Anh (phường An Hội Tây, TPHCM) mang theo vài bộ trang sức vàng trắng ra PNJ để bán. Tuy nhiên, nhân viên cho biết công ty sẽ thu mua lại nhưng tiền sẽ được trả theo 5 đợt. Khách sẽ nhận đủ tiền trong vòng 120 ngày, tức 4 tháng kể từ thời điểm chị Anh bán ra.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Anh bày tỏ sự không hài lòng về chính sách trên của PNJ khi đẩy người mua hàng vào thế bí, nhất là khi họ đang cần tiền.

Tương tự, chị Phan Quỳnh (phường Long Bình, TPHCM) cho hay do cần tiền đóng học phí cho con đang học tại trường quốc tế, chị có nhu cầu bán 15 chỉ vàng nhẫn mua tại PNJ nhưng không thể thanh khoản một lần tại đây.

Nhân viên tại cửa hàng PNJ khu vực phường Tân Định cũng thông báo, mọi giao dịch PNJ mua lại vàng, trang sức và kim cương hiện nay đều áp dụng chính sách thanh toán trong vòng 120 ngày, chia thành 5 đợt, ngay cả khi chị chỉ bán 1 lượng vàng.

Theo chị Phan Quỳnh, việc chia nhỏ thời gian thanh toán trong 4 tháng sẽ khiến dòng tiền của chị bị nhỏ giọt, ảnh hưởng tới kế hoạch tài chính của gia đình.

“Đây là chính sách của công ty nên tôi không muốn làm khó nhân viên, song tôi thật sự không hài lòng vì trước đó PNJ còn cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với toàn bộ giao dịch của khách hàng”, chị Quỳnh nói.

Khách bán trang sức phải chờ thanh toán trong 5 đợt. Ảnh: Thu Hà

Từ 15h ngày 21/7, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ra thông báo áp dụng chính sách thanh toán theo lộ trình 5 đợt trong vòng 120 ngày đối với khách hàng có nhu cầu nhận tiền.

Cụ thể, sau khi hoàn tất tiếp nhận tài sản và hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp thanh toán trước 10% giá trị món hàng theo giá thu mua; tiếp đến, sau 30 ngày thanh toán thêm 20%; đợt ba, sau 60 ngày thanh toán 25%; sau 90 ngày thanh toán tiếp 25% và cuối cùng 20% còn lại được chi trả sau 120 ngày.

Chính sách mới này được áp dụng với kim cương, vàng 24K, trang sức và các sản phẩm khác. Đối với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời khác hoặc nhận tiền mặt. Doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi sang trang sức hoặc vàng miếng nhằm tuân thủ quy định tại Nghị định 232.

Trong khi đó, đối với các dòng sản phẩm còn lại, khách hàng có thể chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ như vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn, Kim Bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm hoặc kim cương rời. Giá trị chuyển đổi được áp dụng theo chính sách ưu đãi hiện hành và được cộng thêm ưu đãi theo từng nhóm sản phẩm.

Một số khách hàng khác đang nắm giữ vàng PNJ lại bày tỏ sự thông cảm với tình hình hiện tại của doanh nghiệp này.

"Doanh nghiệp vàng bạc thu tiền từ sản phẩm bán ra để phục vụ hoạt động kinh doanh, trong đó có các khoản đầu tư dài hạn. Vì vậy, khi khách hàng đồng loạt bán lại sản phẩm, doanh nghiệp có thể cần thời gian cân đối dòng tiền và xây dựng lộ trình thanh toán", chị Bích Diệp chia sẻ và cho biết vẫn giữ sản phẩm PNJ thay vì bán ra lúc này.

Doanh số mua lại tăng mạnh

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng vừa gửi thư tới cổ đông và nhà đầu tư, liên quan đến việc điều chỉnh quy trình mua lại sản phẩm do doanh nghiệp bán ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành, PNJ gửi lời xin lỗi tới cổ đông, nhà đầu tư về những tác động đến giá cổ phiếu và niềm tin của thị trường thời gian qua.

Doanh nghiệp cho biết đang tập trung xử lý sự việc với tinh thần minh bạch, nghiêm túc và trách nhiệm, nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, cổ đông cũng như giá trị dài hạn của công ty.

Theo PNJ, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, nhu cầu khách hàng bán lại trang sức tăng đột biến. Trước tình hình này, doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời.

PNJ cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại đối với tất cả sản phẩm do công ty bán ra có kèm cam kết mua lại. Tuy nhiên, quy trình mua lại sẽ được điều chỉnh phù hợp với năng lực tiếp nhận, kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguồn thanh khoản thực tế.

Công ty cho rằng việc điều chỉnh nhằm giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch mua lại sản phẩm, đồng thời bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục và bền vững. Đây là giải pháp ngắn hạn và sẽ được xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại bình thường.

Ban lãnh đạo PNJ khẳng định ưu tiên cao nhất hiện nay là ổn định hoạt động, duy trì kinh doanh liên tục và gìn giữ giá trị doanh nghiệp trong dài hạn. Trong đó, giải pháp điều tiết thanh khoản được xác định là cần thiết.

Đáng chú ý, sau khi thông tin điều chỉnh chính sách chi trả đối với các sản phẩm tại PNJ, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng 9999 của thương hiệu PNJ được nới lên 5 triệu đồng/lượng, cao hơn so với nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác, khi mức chênh ở những thương hiệu này chỉ từ 2,5-3,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận trên thị trường vào 14h chiều 22/7, giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 thương hiệu PNJ được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 145,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều giao dịch so với cuối giờ chiều hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua - bán lên đến 5 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, PNJ cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, chênh lệch giá mua - bán khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.