Áp lực bán gia tăng trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày 15/7 khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Có thời điểm, VN-Index mất gần 30 điểm trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên.

Đóng cửa, VN-Index giảm 24,51 điểm, tương đương 1,36%, xuống còn 1.782,12 điểm, chính thức đánh mất ngưỡng 1.790 điểm vốn được giữ trong phần lớn buổi sáng.

Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành. Trong đó, công nghệ thông tin là nhóm diễn biến tiêu cực nhất khi cổ phiếu FPT lao dốc, giảm 3.500 đồng xuống còn 66.800 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong vòng hai năm.

Bên cạnh công nghệ, các nhóm vốn hóa lớn như bất động sản, công nghiệp và tài chính cũng gây áp lực lên chỉ số. Nhiều mã giảm trên 1% như VIC, VHM, VJC, GEE, GEX, SSI...

Nhóm cổ phiếu "họ Vin" đồng loạt suy yếu. Vingroup (VIC) giảm 2.000 đồng xuống 217.000 đồng/cổ phiếu, Vinhomes (VHM) mất 4.800 đồng còn 136.000 đồng/cổ phiếu, trong khi Vincom Retail (VRE) giảm 800 đồng xuống 24.800 đồng/cổ phiếu.

Trong rổ VN30, chỉ có hai cổ phiếu giữ được sắc xanh là Vinamilk (VNM) tăng 200 đồng lên 56.200 đồng/cổ phiếu và ACB tăng 250 đồng lên 23.100 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ quay đầu giảm hết biên độ chỉ sau một phiên tăng trần hôm 14/7. Kết phiên, PNJ giảm 3.250 đồng xuống 43.650 đồng/cổ phiếu, với lượng dư bán giá sàn gần 2 triệu đơn vị.

Dòng vốn đổ vào thị trường chứng khoán giảm trong bối cảnh lãi suất ngân hàng cao. Ảnh: Hoàng Hà

PNJ đã trải qua chuỗi giảm sâu từ giữa tháng 6 sau khi vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương bị khởi tố. Ngày 14/7, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm một nhân viên của PNJ-Lab trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Trước đó, ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn - đã bị khởi tố với cáo buộc cấp giấy kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc kim cương nhập lậu. P-Lab từng chiếm khoảng 70% thị phần giám định kim cương và đá quý tại Việt Nam nên vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư.

Từ vùng giá hơn 68.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 6, PNJ đã giảm xuống còn 43.650 đồng, tương đương mất gần 36% giá trị chỉ sau khoảng một tháng. So với đỉnh gần 85.000 đồng/cổ phiếu thiết lập cuối tháng 1, thị giá PNJ đã bốc hơi khoảng 49%.

Nhóm ngân hàng cũng không thể đóng vai trò nâng đỡ thị trường như thường lệ. BID giảm 750 đồng xuống 39.500 đồng/cổ phiếu, MBB giảm 600 đồng còn 23.950 đồng/cổ phiếu, còn TCB giảm 700 đồng xuống 31.500 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, VBB của VietBank tăng 650 đồng lên 14.250 đồng/cp sau khi chính thức chuyển niêm yết sang HOSE từ ngày 14/7.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch chỉ đạt 603 triệu cổ phiếu với giá trị gần 15.400 tỷ đồng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Khối ngoại tiếp tục là lực cản khi bán ròng mạnh trên cả ba sàn. Áp lực bán tập trung vào FPT, VIC, VRE, VPB, TPB, BSR và ACB. Riêng FPT bị khối ngoại bán gần 5,4 triệu cổ phiếu, trong khi lượng mua chỉ khoảng 327.000 đơn vị. PNJ cũng bị khối ngoại xả hơn 4,4 triệu cổ phiếu, mua vào chỉ gần 2 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, HPG là một trong số ít cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng đáng kể.

Xu hướng rút vốn của nhà đầu tư ngoại đã kéo dài nhiều năm, bất chấp kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Hiện tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo giá trị vốn hóa chỉ bằng khoảng một nửa so với giai đoạn đỉnh năm 2016.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Việt Nam vẫn sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn như tăng trưởng GDP khoảng 8,5%, môi trường vĩ mô ổn định, cải cách hành chính, lợi thế nhân khẩu học và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng. Cùng với việc thị trường chứng khoán được nâng hạng và hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, đây được xem là nền tảng thuận lợi để thu hút dòng vốn quốc tế.

Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân khiến dòng vốn ngoại vẫn chưa quay trở lại là cơ cấu thị trường còn mất cân đối. Giá trị vốn hóa vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm tài chính - ngân hàng và bất động sản, trong khi số lượng doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn còn hạn chế, khiến sức hấp dẫn đối với các quỹ đầu tư quốc tế chưa thực sự tương xứng với tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế.