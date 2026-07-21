Thị trường vàng trong nước chiều 21/7 ghi nhận diễn biến đầy biến động. Đáng chú ý, giá vàng nhẫn trơn tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) hôm nay được điều chỉnh giảm tới 2,3 triệu đồng một lượng ở chiều mua và rẻ hơn 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán, giao dịch cuối phiên ở mức 140,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đặc biệt, khoảng cách giữa giá mua và giá bán tại các doanh nghiệp được nới rộng, dao động từ 3-5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại SJC và Doji có mức chênh 3 triệu đồng/lượng. Mức chênh giữa giá mua và bán tại Bảo Tín Minh Châu là 3,7 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, khoảng cách giữa hai chiều mua - bán được nới lên tới 5 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường.

PNJ tiếp tục xin lỗi khách hàng. Ảnh: Nguyễn Huế

Việc biên độ mua - bán tiếp tục duy trì ở mức lớn cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn giữ tâm lý thận trọng trước những biến động khó lường của giá vàng trong ngắn hạn. Điều này làm gia tăng rủi ro đối với các nhà đầu tư lướt sóng.

Nếu nhà đầu tư mua vàng nhẫn PNJ vào cuối phiên hôm qua và bán ra vào chiều nay thì phải chịu khoản lỗ lên tới 6,3 triệu đồng mỗi lượng.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng vừa gửi thông báo tới khách hàng liên quan đến những băn khoăn về giao dịch kim cương trong những ngày qua.

Theo PNJ, thị trường vàng và trang sức gần đây ghi nhận nhiều diễn biến bất thường, dẫn đến nhu cầu bán lại trang sức, đặc biệt là trang sức kim cương, tăng đột biến trong thời gian ngắn. Diễn biến này tạo áp lực lên nhiều doanh nghiệp trong ngành, trong đó có PNJ.

Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh lộ trình thanh toán ở thời điểm hiện tại không đồng nghĩa với thay đổi cam kết, mà nhằm bảo đảm các nghĩa vụ với khách hàng được thực hiện bền vững trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tăng mạnh chưa từng có.

PNJ khẳng định có đủ nguồn lực để bảo đảm các cam kết về thu đổi và bảo hành, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại theo các chính sách đã công bố.

Trước những lo ngại của khách hàng về giá trị và chất lượng sản phẩm, PNJ cho biết đã thành lập tổ giám sát đặc biệt trong nội bộ; mời một tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá độc lập chất lượng sản phẩm và thuê đơn vị kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng gửi lời xin lỗi khách hàng về những bất tiện đã xảy ra và cho biết sẽ công bố kết quả đánh giá độc lập, tiếp tục cập nhật thông tin trong thời gian tới.