CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa công bố nghị quyết về việc thông qua chủ trương thuê các đơn vị uy tín quốc tế thực hiện đánh giá độc lập chất lượng sản phẩm và các quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo đó, PNJ sẽ triển khai ba hạng mục đánh giá độc lập. Công ty thuê đơn vị kiểm định độc lập có uy tín quốc tế để kiểm định và xác nhận chất lượng các sản phẩm của PNJ, bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang.

Đồng thời, PNJ sẽ thuê tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh kim cương, bao gồm cả các sản phẩm trang sức gắn kim cương.

Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập chuyên nghiệp để đánh giá quy trình quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

PNJ có động thái mới sau lùm xùm kim cương. Ảnh: Nam Khánh

Bên cạnh đó, PNJ vừa công bố nghị quyết thông qua việc ký kết các thỏa thuận bảo lãnh cho hai công ty con vay vốn ngân hàng với tổng hạn mức 400 tỷ đồng.

Cụ thể, PNJ sẽ bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thời Trang CAO (CAF) vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM với hạn mức tối đa 100 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP) vay vốn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hóc Môn với hạn mức tối đa 300 tỷ đồng.

CAF và PNJP đều là công ty con của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ đã giảm sâu kể từ giữa tháng 6 sau khi vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương bị khởi tố và một số lãnh đạo và nhân viên PNJ-Lab bị khởi tố. Ngày 14/7, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm một nhân viên của PNJ-Lab trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Từ vùng giá hơn 68.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 6, PNJ đã giảm xuống 40.900 đồng (phiên 16/7).