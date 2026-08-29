Mới đây, nhiều người dân Gia Lai bất ngờ nhận được giấy báo phạt nguội từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, liên quan đến hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do phương tiện của họ đã bán từ nhiều năm trước nhưng chưa làm thủ tục sang tên, khi xảy ra vi phạm giao thông, thông báo phạt nguội vẫn được gửi về cho chủ cũ.

Nhiều người dân đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm người đang sử dụng những chiếc xe họ đã bán từ nhiều năm trước.

Chị H.M.A. (xã Kon Gang) cho biết, ngày 14/7/2024, chị bán chiếc xe SH biển kiểm soát 81C1-125.23 cho cửa hàng xe N.H. Khi giao dịch, cửa hàng chỉ viết giấy tay và hứa khi bán lại xe cho khách sẽ gọi đến làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Theo M.A., tin tưởng đây là doanh nghiệp lớn, cửa hàng sẽ hoàn tất thủ tục khi bán lại xe cho khách. Tuy nhiên đến nay, chiếc xe vẫn đứng tên chị và đã vi phạm trật tự an toàn giao thông với lỗi vượt đèn đỏ.

“Nhận được thông báo, tôi cầm giấy bán xe đến công an xã để trình báo thì được hướng dẫn tìm người mua xe để sang tên đổi chủ. Nhiều lần tôi đến cửa hàng N.H. để xin thông tin người mua xe nhưng cửa hàng trả lời không biết đã bán xe cho ai. Không biết tìm ở đâu nên tôi phải đăng tin lên mạng xã hội”, chị M.A. cho biết.

Theo chị M.A., từ khi nhận thông báo phạt nguội đến nay chị lo lắng không ngủ được. Nếu không tìm được người mua xe, chị phải mất tiền nộp phạt, bị trừ điểm bằng lái, trong khi xe đã bán, bản thân không phải là người điều khiển.

“Nếu không làm sáng tỏ vụ việc, cơ quan chức năng gửi thông báo về đơn vị công tác thì sẽ rất rắc rối”, chị M.A. lo lắng.

Giấy mua bán xe giữa chị H.M.A. với cửa hàng xe máy N.H.

Cùng chung cảnh ngộ, anh M.H. cho biết đã bán chiếc xe mô tô biển kiểm soát 81S1-258.70 cho salon xe tại Pleiku từ khá lâu. Gần đây anh bất ngờ nhận được thông báo phạt nguội dù phương tiện không còn do mình quản lý, sử dụng.

Theo anh M.H., giấy thông báo nộp phạt ghi nhận địa điểm vi phạm ở khu vực Biển Hồ, thời gian vi phạm vào tháng 6/2026. “Sau khi đăng tải, nếu không có thông tin phản hồi, tôi sẽ đến công an trình báo. Xe đã bán từ lâu rồi, tôi có vi phạm đâu mà nộp phạt”, M.H. nói.

Trường hợp anh Q.Q. còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Năm 2021, gia đình Q.Q. có bán chiếc xe Air Blade, biển kiểm soát 81B2-840.63. Gần đây anh nhận được 8 giấy phạt nguội về lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vi phạm vào thời điểm tháng 2 và tháng 3/2026.

Không chỉ những trường hợp bán xe gần đây gặp rắc rối mà những người đã chuyển nhượng phương tiện hơn 10 năm trước cũng không tránh khỏi những phiền hà khó giải quyết.

Anh Q.Q. nhận được 8 giấy báo phạt nguội về lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông lên quan đến phương tiện gia đình đã bán trước đây. Ảnh: CTV

Bà N.T.M.C. (phường Diên Hồng) bán xe Vision hơn 10 năm trước, gần đây gia đình nhận được 2 giấy phạt nguội do vượt đèn đỏ; bạn N.V. bán xe Air Blade từ năm 2017 cho một cửa hàng Honda trên địa bàn. Gần đây, chị cũng bất ngờ nhận 3 thông báo phạt nguội do lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

CSGT hướng dẫn cách xử lý

Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, theo quy định hiện nay, khi bán xe công dân phải đến công an phường/xã để làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe. Biển số xe sau khi thu hồi sẽ được định danh cho chủ xe khi có nhu cầu đăng ký vào phương tiện mới.

Theo đại úy Hiếu, trước đây nhiều người mua, bán xe nhưng không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và sang tên theo quy định. Hiện nay, khi công tác xử phạt vi phạm TTATGT được thực hiện triệt để, nhiều chủ xe nhận được thông báo xử phạt mới thật sự quan tâm đến các phương tiện do mình đứng tên đã bán nhưng chưa làm thủ tục sang tên cho người mua.

“Để chấp hành đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của công dân, khi bán xe, chủ phương tiện phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe tại cơ quan công an”, Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu nhấn mạnh.

Hình ảnh chiếc xe vi phạm đèn tín hiệu giao thông được bạn B.M. đăng tải trên MXH.

Phó Đội trưởng đội đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thông tin, trường hợp mua xe nhưng không biết chủ cũ, công dân phải đến công an nơi cư trú để khai báo và làm thủ tục sang tên vắng chủ.

Còn người bán xe nhưng chưa sang tên, hiện không biết người sử dụng là ai thì phải đến công an nơi cư trú để khai báo việc xe đã bán, ký cam kết chịu trách nhiệm. Sau đó, cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh và cập nhật trên hệ thống đăng ký xe.