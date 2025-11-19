Ngày 19/11, trên mạng xã hội, xuất hiện bài viết và hình ảnh về việc bị phạt nguội oan do có hai ô tô đeo biển giả, sửa biển số vi phạm.

Ô tô nhãn hiệu Ford, mang biển số 30G-818.XX nghi bị xe khác đeo biển giả, sửa biển số. Ảnh: N.K

Theo bài viết này, ô tô nhãn hiệu Ford, mang biển kiểm soát 30G-818.XX hết hạn đăng kiểm vào ngày 18/11, tuy nhiên, khi chủ xe đến trạm đăng kiểm thì nhận được thông báo có hai lỗi phạt nguội chưa giải quyết. Chủ phương tiện khẳng định, đây là xe chính chủ và trước đó không nhận được giấy thông báo phạt nguội cũng như không có thông báo trên hệ thống.

Hai thông báo phạt nguội của hai ô tô khác nhau nhưng cùng đeo biển số 30G-818.XX. Ảnh: N.K

Thắc mắc về 2 lỗi phạt nguội này, chủ phương tiện đã đến Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) để xem hình ảnh vi phạm. Tuy nhiên, thông báo phạt nguội có hình ảnh của 2 ô tô khác nhau. Một chiếc mang nhãn hiệu Kia vi phạm lỗi vượt quá tốc độ cho phép, còn chiếc kia nhãn hiệu Hyundai vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn.

Chủ phương tiện cho rằng mình bị phạt nguội oan do hai ô tô trên sử dụng biển số giả hoặc đã bị sửa biển. Tuy nhiên, người này bày tỏ lo ngại về việc giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) khẳng định, cơ quan công an khi phát hiện vi phạm sẽ có trách nhiệm chứng minh vi phạm.

"Trường hợp người dân nhận được thông báo phạt nguội mà phát hiện có dấu hiệu bị ô tô khác đeo biển giả, sửa biển số thì có thể trình báo, khiếu nại với cơ quan công an để xác minh, làm rõ. Trước hết, cơ quan công an sẽ gỡ bỏ phạt nguội oan, đồng thời, thông báo đến lực lượng chức năng để truy tìm ô tô có hành vi đeo biển giả, sửa biển số để xử lý", đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt cho biết.

Cũng theo vị này, người bị phạt nguội oan không có trách nhiệm phải chứng minh bản thân không vi phạm nhưng khuyến khích cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh để quá trình xác minh được nhanh chóng.