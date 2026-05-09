Theo Carscoops, đại diện bảo tàng Volo Museum, nơi trưng bày hơn 200 mẫu xe điện ảnh và xe cổ mới đây cho biết họ nhận được thông báo vi phạm giao thông từ Sở Tài chính New York.

Trong giấy phạt, nhà chức trách cáo buộc chiếc ô tô cổ Pontiac Firebird mô phỏng KITT đã chạy 58 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ 40 km/h tại Brooklyn hôm 22/4.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chiếc xe này nhiều năm nay vẫn nằm yên trong bảo tàng ở bang Illinois, cách New York khoảng 840 dặm (1.352 km).

Chiếc ô tô cổ Pontiac Firebird dính phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ dù đang được trưng bày trong bảo tàng.

Theo phía bảo tàng, chiếc xe vi phạm thực tế sử dụng biển số “KNIGHT” dạng trang trí (novelty plate) mô phỏng biển số California từng xuất hiện trong phim Knight Rider.

Loại biển này được bán khá phổ biến trên mạng với giá khoảng 25 USD (gần 650.000 đồng), chủ yếu dùng để trưng bày hoặc làm đồ sưu tầm thay vì lưu thông hợp pháp.

Đại diện Volo Museum cho biết hệ thống phạt nguội giao thông của New York dường như đã liên kết biển số “KNIGHT” với chiếc xe trong bảo tàng, khiến đơn vị này bị gửi giấy phạt oan.

“Đây là chuyện hoàn toàn có thật. Chiếc xe đã không rời khỏi bảo tàng suốt nhiều năm”, đại diện bảo tàng chia sẻ.

Sự việc nghe có vẻ khó tin nhưng không phải lần đầu xảy ra tại Mỹ. Năm ngoái, một phụ nữ ở California từng nhận tới 15 giấy phạt từ nhiều bang khác nhau vì có người sử dụng biển số giả mô phỏng biển “LUVSICK” giống xe của cô.

Sau đó, người phụ nữ phải gửi thư yêu cầu công ty sản xuất biển số trang trí ngừng kinh doanh mẫu biển này và mất nhiều thời gian để hủy các biên bản vi phạm.

Giới quan sát cho rằng các vụ việc trên cho thấy lỗ hổng trong hệ thống nhận diện biển số tự động tại Mỹ, đặc biệt khi nhiều loại biển số trang trí có hình thức gần giống biển thật nhưng vẫn được bày bán công khai.

