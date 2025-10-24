Mới đây, anh T.N.C. đăng trên mạng xã hội thắc mắc về việc tra được lỗi phạt nguội của chiếc xe máy mà gia đình mình đã bán từ năm 2016.

Anh C. cho biết gia đình đã bán chiếc xe máy từ năm 2016, song khi tra cứu trên ứng dụng VNeTraffic, anh bất ngờ phát hiện xe bị phạt nguội hai lần vào ngày 9/7 và 10/10/2025. Gia đình đã tìm cách liên hệ với người mua nhưng không được hồi đáp.

Thông báo phạt nguội trên ứng dụng giao thông VNeTraffic. Ảnh chụp màn hình

Anh C. cho biết đang băn khoăn về quy trình xử lý hai lỗi phạt nguội, đặc biệt trong trường hợp không xác định được người đang sử dụng xe.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay, do chiếc xe được bán từ năm 2016 nhưng chưa làm thủ tục sang tên, nên người đứng tên trong đăng ký vẫn phải chịu trách nhiệm về phương tiện.

Theo Cục CSGT, biển số xe (biển 5 số) hiện được định danh theo căn cước công dân đối với cá nhân, hoặc mã số thuế của tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, người đứng tên trong giấy đăng ký vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với phương tiện. Lực lượng CSGT sẽ dựa trên dữ liệu đăng ký để gửi thông báo vi phạm giao thông tới chủ xe.

Đại diện Cục CSGT cho biết, nếu chủ xe không đến phối hợp xử lý, phương tiện vi phạm sẽ không được đăng ký, đăng kiểm.

Hệ thống camera AI được lắp đặt trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, với những trường hợp đã bán xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, chủ xe cần chủ động đến cơ quan đăng ký để khai báo, cung cấp thông tin về phương tiện hoặc làm thủ tục thu hồi biển số.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, với trường hợp mua xe qua nhiều đời chủ và không liên hệ được với người đứng tên trong giấy đăng ký, người sử dụng cần làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký xe đứng tên mình.

“Hiện nay, thủ tục đã được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng xe qua nhiều đời chủ. Sau khi hoàn tất hồ sơ, trong vòng 30 ngày, chủ xe sẽ được cấp đăng ký mới,” vị này cho biết.