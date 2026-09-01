Rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức cập nhật niêm yết giá bán chi tiết cho dải sản phẩm mới trên hệ thống Apple Store Việt Nam.

Đáng chú ý, bên cạnh hai mẫu Pro quen thuộc, sự xuất hiện của mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên iPhone Duo đã thiết lập đỉnh giá mới trên thị trường smartphone chính hãng trong nước.

Việt Nam năm thứ hai nằm trong nhóm mở bán iPhone sớm nhất thế giới cùng với Mỹ, Singapore. Theo thông tin niêm yết trên cửa hàng trực tuyến Apple Store Online Việt Nam và một số đại lý ủy quyền, iPhone Duo có giá từ 64,999 triệu đồng. Với dòng Pro, iPhone 18 Pro khởi điểm 38,999 triệu đồng cho bản thấp nhất, iPhone 18 Pro Max từ 41,999 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Duo tại Việt Nam. Ảnh tạo bởi Gemini

Phân khúc Pro chạm mốc 60 triệu đồng, iPhone Duo vượt 100 triệu đồng

Đối với thế hệ máy Pro, mức giá khởi điểm cho bản 256 GB của iPhone 18 Pro là 38,999 triệu đồng và iPhone 18 Pro Max là 41,999 triệu đồng. Cả hai thiết bị sở hữu chip xử lý A20 Pro tiến trình 2 nanomet (nm), hệ thống camera Fusion 48 megapixel tích hợp khẩu độ cơ học biến thiên, cùng thời lượng pin cải tiến vượt trội (với bản Pro Max công bố thời lượng xem video liên tục lên đến 45 giờ). Phiên bản dung lượng tối đa 2 TB của iPhone 18 Pro Max chạm mốc 60,499 triệu đồng.

Tâm điểm của bảng giá năm nay tập trung vào mẫu iPhone Duo. Sở hữu thiết kế gập vỏ titan cấp 5, hệ thống pin kép cho thời gian sáng màn hình ngoài tới 44 tiếng và cơ chế bảo mật Touch ID cạnh bên, mẫu máy này có mức giá khởi điểm từ 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB.

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất bộ nhớ trong 2 TB có giá 103,999 triệu đồng - trở thành mẫu điện thoại thương mại đắt nhất lịch sử phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam.

Lộ trình đặt trước và nhận hàng tại Việt Nam

Khác với các năm trước khi toàn bộ dải sản phẩm mở bán cùng lúc, năm nay Apple chia lịch trình thành hai đợt riêng biệt:

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max: Mở cổng đặt hàng trước (pre-order) từ thứ Bảy ngày 12/9/2026 và chính thức giao đến tay người dùng sau một tuần, từ ngày 19/9/2026.

iPhone Duo: Người dùng tại Việt Nam phải chờ sang đợt hai, với cổng đặt trước mở vào ngày 16/10/2026 và giao hàng vào ngày 23/10/2026.