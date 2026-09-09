iPhone Ultra được dự đoán nằm trong nhóm smartphone cao cấp nhất thị trường. Ảnh: 9to5mac

Giá khởi điểm từ 2.199 USD?

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, Apple ban đầu đặt mục tiêu giá khởi điểm 1.999 USD cho iPhone Ultra. Tuy nhiên, chi phí linh kiện tăng khiến hãng gần đây cân nhắc mức giá 2.199 USD.

Các phiên bản có dung lượng lưu trữ cao hơn có thể được bán với giá lên tới 3.000 USD, theo nguồn tin.

Nếu mức giá này trở thành hiện thực, iPhone Ultra sẽ thuộc nhóm smartphone cao cấp nhất trên thị trường, đồng thời đưa dòng iPhone màn hình gập vào phân khúc hoàn toàn mới về giá.

Có thể bán tại Trung Quốc muộn hơn

Trong một bài đăng trên Weibo, tài khoản rò rỉ Instant Digital cho biết iPhone màn hình gập nhiều khả năng sẽ được bán tại Trung Quốc muộn hơn các thị trường khác.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là thiết bị chỉ hỗ trợ eSIM, trong khi mức độ phổ biến và cơ sở hạ tầng eSIM tại Trung Quốc vẫn chưa phát triển bằng nhiều quốc gia khác.

iPhone Air trước đó cũng được Apple bán tại Trung Quốc muộn hơn các thị trường khác do những vấn đề liên quan đến quy định đối với thiết kế chỉ dùng eSIM.

Thêm bằng chứng về Touch ID

Một thông tin khác đang nhận được sự chú ý là iPhone Ultra có thể sử dụng Touch ID thay vì Face ID.

Nhà phát triển Pdfu chia sẻ thêm bằng chứng trên mạng xã hội trong tuần này cho thấy thiết bị có thể được tích hợp cảm biến vân tay.

Touch ID đã nhiều lần xuất hiện trong các tin đồn về iPhone màn hình gập. Nếu chính xác, đây có thể là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý so với các mẫu iPhone hiện nay, vốn sử dụng Face ID làm phương thức xác thực sinh trắc học chính.

Màn hình gần như không thấy nếp gấp

Một trong những mục tiêu lớn của Apple được cho là tạo ra iPhone màn hình gập không có nếp gấp dễ nhận thấy, điểm mà nhiều smartphone gập hiện nay vẫn chưa giải quyết triệt để.

Theo Bloomberg, Apple cuối cùng đã tạo ra một nếp gấp ít nhìn thấy hơn đáng kể so với các smartphone màn hình gập đang bán trên thị trường.

Để đạt được điều này, hãng phát triển hệ thống bản lề kết hợp titan và nhôm, cùng loại kính bảo vệ màn hình được thiết kế riêng.

Thiết bị vẫn không hoàn toàn "không nếp gấp", nhưng Apple được cho là sẽ quảng bá đây như một lợi thế cạnh tranh quan trọng của sản phẩm.

Vẫn có MagSafe

Khả năng hỗ trợ MagSafe từng là một trong những điểm gây tranh cãi trong các tin đồn về iPhone Ultra.

Tuy nhiên, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg gần đây đưa ra thông tin tích cực. "MagSafe có mặt. Tất cả dấu hiệu tôi nghe được đều cho thấy MagSafe sẽ xuất hiện trên mẫu điện thoại gập này", ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Nếu thông tin chính xác, iPhone Ultra sẽ có thể tiếp tục sử dụng hệ sinh thái phụ kiện và sạc không dây MagSafe, thay vì phải hy sinh tính năng này để phục vụ thiết kế màn hình gập.

(Theo 9to5mac)