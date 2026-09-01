Sau nhiều năm xuất hiện dưới dạng tin đồn, iPhone Duo màn hình gập trở thành sản phẩm đáng chú ý nhất tại sự kiện Apple "Từ bất ngờ tới rực rỡ" ngày 10/9.

Thiết kế gập dạng sách

iPhone Duo sử dụng kiểu gập ngang, tương tự dòng Galaxy Z Fold của Samsung. Khi đóng, máy có màn hình ngoài 5.4 inch.

Khi mở, màn hình bên trong có kích thước khoảng 7,6 inch Super Retina. Camera FaceTime nằm ở màn hình bên trong.

Cách thiết kế này cho phép Duo hoạt động như một smartphone thông thường khi đóng và cung cấp không gian hiển thị lớn hơn khi mở.

Khác với hệ thống Face ID truyền thống trên các dòng máy gần đây, iPhone Duo tích hợp cảm biến vân tay Touch ID ngay trên nút cạnh bên để phục vụ xác thực sinh trắc học.

Người dùng có thể đăng ký nhiều dấu vân tay khác nhau để mở khóa thuận tiện ở nhiều góc cầm, đồng thời vẫn có thể mở khóa thiết bị nhanh chóng thông qua Apple Watch.

Về hoàn thiện, máy sở hữu bộ khung gia công từ chất liệu titan cấp 5 (grade 5 titanium) siêu bền và nhẹ, với hai tùy chọn màu sắc tinh tế: Trắng ánh sao (Star White) và Bầu trời đêm (Night Sky).

Thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68 (mức bảo vệ chống xâm nhập của nước và hạt bụi ở cấp độ cao nhất trên smartphone hiện nay), giúp giải quyết triệt để nỗi lo ngại cố hữu về độ bền trên các thiết bị màn hình gập.

Bên cạnh đó, iPhone Duo bố trí cụm loa kép ở cả đỉnh trên và đáy dưới, mang lại trải nghiệm âm thanh không gian (spatial audio) sống động khi xem phim, nghe nhạc hay gọi video.

Một trong những vấn đề Apple tập trung giải quyết là nếp gấp trên màn hình, điểm yếu dễ nhận thấy trên nhiều smartphone màn hình gập hiện nay.

"Táo khuyết" đã dành nhiều thời gian phát triển bản lề và màn hình nhằm tạo ra thiết bị mỏng, bền và giảm nếp gấp.

Màn hình lớn cho đa nhiệm

Màn hình trong gần 8 inch là yếu tố giúp Duo khác biệt so với iPhone truyền thống. Apple phát triển giao diện phần mềm riêng để tận dụng diện tích màn hình lớn.

Thiết bị có thể chạy hai ứng dụng cạnh nhau, hỗ trợ đa nhiệm và hiển thị nội dung theo cách gần với iPad.

Người dùng có thể vừa duyệt web, xem video, đọc tài liệu hoặc sử dụng nhiều ứng dụng trên cùng màn hình.

Duo cũng hỗ trợ bút Apple Pencil, mở ra khả năng sử dụng thiết bị cho ghi chú, vẽ và chỉnh sửa tài liệu.

Hệ điều hành iOS được tối ưu hóa sâu để thích ứng thông minh theo từng tư thế sử dụng của thiết bị.

Người dùng có thể thao tác với máy ở mọi hướng xoay, đặt nằm phẳng hoàn toàn hoặc sử dụng ở trạng thái gập mở một phần như một chiếc laptop mini.

Khả năng đa nhiệm được nâng tầm nhờ tính năng Split View (chia đôi màn hình hiển thị hai tác vụ cùng lúc).

Người dùng có thể dễ dàng ghim một video phát trực tuyến ở nửa màn hình phía trên và tiếp tục xử lý công việc, ghi chú hoặc lướt web ở nửa màn hình phía dưới một cách liền mạch.

Sức mạnh từ vi xử lý A20 Pro và modem mạng C2

Trái tim của iPhone Duo là bộ vi xử lý A20 Pro thế hệ mới, tích hợp công cụ hiển thị chuyên biệt (display engine) cho phép điều khiển độc lập và đồng thời cả hai màn hình trong và ngoài mà vẫn đảm bảo độ trễ tối thiểu.

Thiết bị cũng được trang bị modem mạng di động tự phát triển C2 (C2 cellular modem), mang lại tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng khi kết nối mạng viễn thông.

Nhờ thiết kế loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý (chỉ sử dụng eSIM trên toàn cầu), Apple đã tận dụng không gian bên trong để bố trí hệ thống pin kép đặt ở cả hai nửa thân máy.

Cấu trúc này mang lại thời lượng pin ấn tượng: hỗ trợ xem video liên tục lên tới 31 giờ khi sử dụng màn hình gập lớn bên trong và đạt tới 44 giờ nếu chỉ thao tác qua màn hình phụ bên ngoài.

Hệ thống camera kép 48MP và cảm biến ẩn

Về khả năng nhiếp ảnh, iPhone Duo thừa hưởng công nghệ từ dòng Pro với hệ thống ống kính cao cấp:

Camera chính Fusion: Độ phân giải 48 megapixel (MP), hỗ trợ tính năng zoom quang học 2x ở độ phân giải 12 MP và quay video độ phân giải cao 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây (120fps).

Camera góc siêu rộng (Ultra Wide): Độ phân giải 48 MP Fusion, mang lại độ chi tiết cao và hỗ trợ chụp ảnh góc rộng tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Camera trước: Màn hình ngoài trang bị camera 12 MP hỗ trợ tính năng Center Stage (tự động căn chỉnh khung hình theo chủ thể), trong khi màn hình lớn bên trong sở hữu camera FaceTime ẩn dưới tấm nền, mang lại không gian hiển thị liền mạch.

Đi kèm thiết bị gập mới, Apple giới thiệu hai dòng phụ kiện chuyên biệt gồm: bao da iPhone Duo Folio tích hợp chân đế dựng (kickstand) giúp cố định máy rảnh tay trên mặt bàn, và mẫu ốp lưng bảo vệ hai mảnh riêng biệt cho từng nửa thân máy.

iPhone Duo có giá bán khởi điểm 64,999 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong tiêu chuẩn 256GB và cao nhất 103,999 triệu đồng cho bản 2TB.

Apple sẽ chính thức mở cổng nhận đặt hàng trước từ 19h ngày 16/10 và bắt đầu giao máy đến tay người dùng từ ngày 23/10.

Việc Apple tham gia thị trường điện thoại gập có thể tạo ra tác động lớn đến toàn ngành. Samsung và nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã có nhiều năm phát triển smartphone gập, trong khi Apple chỉ tham gia khi công nghệ đã tương đối trưởng thành.

Lợi thế của Apple nằm ở hệ sinh thái iOS, lượng người dùng lớn và khả năng tích hợp phần cứng với phần mềm. Tuy nhiên, Duo cũng phải đối mặt với những thách thức quen thuộc của điện thoại gập như giá cao, độ bền, thời lượng pin và phần mềm.

Nếu Apple giải quyết được những hạn chế này, Duo có thể trở thành sản phẩm mở đầu cho một dòng iPhone hoàn toàn mới.