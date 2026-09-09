Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm tại Cupertino, California lúc 10h sáng 9/9 (giờ địa phương), tức 0h00 10/9 (giờ Việt Nam), trong đó tâm điểm là mẫu iPhone màn hình gập có giá khoảng 2.000 USD.

Sự kiện dự kiến giới thiệu iPhone 18 Pro, các mẫu Apple Watch mới và AirPods nâng cấp. Tuy nhiên, sản phẩm được chú ý nhất là iPhone gập Duo, thiết bị đắt đỏ mà Apple kỳ vọng vừa trở thành biểu tượng địa vị, vừa giúp hãng lấy lại hình ảnh một công ty dẫn đầu về đổi mới.

Sự kiện cũng đánh dấu màn ra mắt chính thức của CEO John Ternus, người tiếp quản vị trí lãnh đạo Apple từ Tim Cook từ ngày 1/9. Cook hiện giữ chức chủ tịch điều hành và sẽ ngồi ở vị trí khán giả.

iPhone gập Duo giá từ 2.000 USD

Theo Bloomberg, iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ có tên iPhone Duo thay vì iPhone Ultra, giá khởi điểm 2.000 USD.

Mức này cao hơn các mẫu smartphone gập của Samsung và một số đối thủ khác nhưng phù hợp với định hướng của Apple đối với một sản phẩm sử dụng nhiều linh kiện đắt tiền.

Phiên bản tiêu chuẩn của Duo có bộ nhớ trong 256GB. Apple sẽ bán thêm các phiên bản dung lượng cao hơn, với giá tối đa khoảng 3.000 USD.

Tình trạng thiếu chip nhớ gần đây khiến chi phí sản xuất vượt mục tiêu của Apple. Hãng được cho là chấp nhận gánh một phần chi phí để giữ giá khởi điểm quanh 2.000 USD, đồng thời chuyển một phần chi phí sang các phiên bản dung lượng cao.

Ảnh mô phỏng iPhone Ultra dựa trên các tin đồn. Ảnh: MacRumors

Giống Galaxy Z Fold8 của Samsung, iPhone Duo có thiết kế tương đối ngắn và rộng, phù hợp cho việc xem video.

Máy được trang bị modem C2 do Apple tự phát triển, chip A20 Pro và khả năng chạy hai ứng dụng song song, hỗ trợ đa nhiệm theo phong cách iPad.

Cụm camera sau gồm hai cảm biến 48MP, cùng một camera 12MP dành cho các cuộc gọi video. Máy cũng có hệ thống bản lề nam châm và hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil.

iPhone Duo có thể được bán từ tháng 10, với hai màu trắng và xanh đậm.

iPhone 18 Pro nâng cấp mạnh về camera

Các mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max năm nay vẫn giữ thiết kế dạng thanh quen thuộc. Ngoại hình gần như không thay đổi so với thế hệ trước, ngoại trừ việc màu cam phổ biến được thay bằng đỏ burgundy.

Dù vậy, Apple sẽ thực hiện một số nâng cấp đáng kể về công nghệ.

Hệ thống camera được bổ sung ống kính mới và phần mềm hướng đến người dùng chuyên nghiệp.

Thay đổi đáng chú ý nhất là khẩu độ cơ học, ít nhất trên mẫu Pro Max, cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh chính xác hơn và cải thiện khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Hai mẫu Pro cũng được trang bị chip A20 Pro, thời lượng pin dài hơn và hệ thống tản nhiệt buồng hơi được thiết kế lại nhằm hạn chế tình trạng quá nhiệt.

Dynamic Island, giao diện được Apple đưa lên iPhone từ năm 2022, cũng sẽ được thu nhỏ và cải tiến.

Tính năng này cho phép người dùng theo dõi cùng lúc ba hoạt động trực tiếp ở khu vực phía trên màn hình, thay vì hai như hiện nay.

Tại sự kiện lần này, Apple được cho là chưa giới thiệu iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2. Các model này dự kiến xuất hiện vào năm sau.

Giá iPhone 18 Pro và Pro Max có thể tăng 100 USD

Một trong những vấn đề được giới đầu tư và người tiêu dùng quan tâm nhất tại sự kiện là giá bán.

Hồi tháng 6, Apple đã tăng giá toàn bộ Mac, iPad và các thiết bị gia dụng do tình trạng thiếu chip nhớ nghiêm trọng. Khi đó, hãng vẫn giữ nguyên giá iPhone.

Điều này sẽ thay đổi trong năm nay. Apple dự kiến tăng 100 USD cho mỗi phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Trước đó, Apple đã tìm cách giảm tác động của việc tăng giá bằng cách giới thiệu chương trình Apple Upgrade tại Mỹ.

Theo mô hình này, người dùng trả phí hàng tháng và có thể đổi sang iPhone mới mỗi năm.

Các nhà mạng cũng có thể giúp giảm tác động của việc tăng giá niêm yết thông qua chương trình trả góp và ưu đãi đổi máy cũ lấy máy mới.

(Theo Bloomberg)