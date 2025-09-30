Ngày 30/9, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân hai cha con tử vong trên địa bàn phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Vào khoảng 10h cùng ngày, người thân không thấy anh P.M.H. (34 tuổi, trú khối Nghi Thuỷ 2, phường Cửa Lò) mở cửa nên đã vào nhà để kiểm tra. Khi mở cửa, người thân bàng hoàng phát hiện anh cùng con trai P.H.D. (7 tuổi) tử vong trong phòng ngủ.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân tử vong có thể do hai cha con anh H. ngạt khí độc khi chạy máy phát điện trong phòng khách.

Thời điểm xảy ra sự việc, vợ anh H. cùng hai người con khác đang ở nhà ngoại.

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, hai ngày qua trên địa bàn phường Cửa Lò xảy ra mất điện, nhiều gia đình phải chạy máy phát điện để sinh hoạt.

