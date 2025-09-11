Mỹ Linh và Bằng Kiều.

Được tổ chức thường niên từ năm 2017, Ơn nghĩa sinh thành đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Vu lan, là dịp để tri ân cha mẹ, nhắc nhớ đạo hiếu và lan tỏa tinh thần biết ơn rộng khắp trong cộng đồng. Năm nay, chương trình do Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam cùng Oscar Media phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Hà Nội và tiếp sóng trên nhiều báo, đài địa phương.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng BTC chia sẻ: "Ơn nghĩa sinh thành được thực hiện bằng tất cả trái tim và tấm lòng với mong muốn khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn trong đời sống hôm nay. Qua từng mùa, chương trình ngày càng nhận được sự đồng hành, yêu mến của khán giả, trở thành hạt nhân lan tỏa những điều tử tế, hành động đẹp trong xã hội".

BTC khẳng định, đạo hiếu không chỉ là tình cảm gia đình mà còn là gốc rễ của văn hóa Việt. Khi biết trân trọng công lao sinh thành, ta cũng biết ơn những thế hệ đi trước, yêu thương đồng bào, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và quốc gia hạnh phúc.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị.

Ơn nghĩa sinh thành 2025 không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn gắn liền với các hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi người có công, trao quà cho gia đình chính sách và hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng…

Với thời lượng 120 phút, chương trình gồm 3 chương: Người mẹ Việt Nam, Ơn nghĩa sinh thành và Cho tròn chữ hiếu. Mỗi chương mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau: từ hình ảnh người mẹ gắn với Tổ quốc đến nỗi niềm thương nhớ cha mẹ đã khuất, là lời nhắc nhở sống trọn đạo làm con trong đời sống hiện đại.

Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như xẩm Công cha ngãi mẹ sinh thành do nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa thể hiện, ca khúc Đất nước lời ru qua giọng ca Ngọc Liên, cùng tiếng hát nồng nàn của diva Mỹ Linh trong Lời mẹ ru, Huyền thoại mẹ. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Phương Thanh, Bằng Kiều, Minh Quân, Kyo York… cũng sẽ góp mặt. Đặc biệt, tiểu phẩm Nước mắt của mẹ do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng hứa hẹn để lại những dư âm khó quên.

Sân khấu năm nay được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, kịch, thơ ca cùng các thủ pháp hiện đại để khắc họa hình ảnh thiêng liêng về cha mẹ và hành trình trưởng thành của mỗi con người. MC Vũ Mạnh Cường và MC Minh Hằng - đại diện 2 miền Bắc - Nam sẽ dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc lắng đọng của mùa Vu lan.

Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng cũng nhấn mạnh, Ơn nghĩa sinh thành không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật mà còn là hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa đạo và đời. Với thông điệp Hiếu thảo là cội nguồn đạo lý - Biết ơn là ngọn lửa giữ gìn truyền thống, chương trình mong muốn gieo vào lòng mỗi người niềm trân trọng với cha mẹ, tình thân gia đình, nghĩa đồng bào và khát vọng phụng sự Tổ quốc.