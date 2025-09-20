Ca sĩ Bằng Kiều chuẩn bị làm một trong những khách mời live concert Dương Thụ - Bài hát Thu về.

Ca sĩ Bằng Kiều.

- Cuộc sống một chốn đôi nơi của anh có quá bất tiện?

Hiện giờ tôi ở Việt Nam nhiều hơn, chủ yếu tại Hà Nội. Các con ở bên Mỹ đã lớn, học hành ổn định, sống cùng mẹ nên tôi yên tâm.

Cậu út Bentley còn nhỏ, cần bố ở bên nên tôi sắp xếp để dành thời gian cho con. Công việc tại Việt Nam cũng khá nhiều nên khoảng 80% thời gian tôi ở đây, chỉ khi có show đặc biệt hoặc dịp quan trọng tôi mới bay sang Mỹ và kết hợp biểu diễn cho khán giả hải ngoại.

- Gần đây mạng xã hội bàn nhiều về chuyện "dì ghẻ - con chồng". Còn anh, tôi vẫn thấy chia sẻ sự hạnh phúc khi các con, dù của vợ cả hay vợ hai đều luôn nhận được sự yêu thương, không gặp cảnh éo le đó?

Tôi thật sự may mắn vì mình gặp toàn những người phụ nữ nhân hậu, dù là trong hôn nhân hay các mối quan hệ khác. Các con đều được yêu thương, chưa bao giờ phải chịu cảnh phân biệt đối xử. Anh em con chung - con riêng vẫn thường xuyên hỏi han, quan tâm nhau, rất gắn bó. Tôi cảm thấy biết ơn điều đó.

Cậu cả đã theo học nghệ thuật và cậu thứ ba năm nay cũng bắt đầu vào trường cấp 3 cũng chuyên về nghệ thuật. Tôi rất vui, chỉ mong các con học hành thật vững vàng, tích lũy đủ kiến thức. Sau này, nếu các con chọn đi theo con đường ca hát, tôi sẽ ủng hộ hết mình.

- Một số ý kiến cho rằng thị trường âm nhạc hải ngoại giờ không còn sôi động như xưa, thậm chí Bằng Kiều còn 'ế show' ở đó, còn ở Việt Nam anh vẫn chạy show đều. Anh nghĩ sao?

Thực ra đó là tình hình chung. Ở Mỹ, khán giả trẻ dần nghe nhạc Âu Mỹ nhiều hơn và cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng không nhiều, các sự kiện âm nhạc diễn ra cuối tuần. Còn ở Việt Nam thị trường đông đảo, hoạt động giải trí diễn ra liên tục cả tuần. Tôi may mắn khi được khán giả cả trong và ngoài nước yêu thương nên lúc nào sắp xếp được, tôi vẫn về Mỹ diễn. Nhưng công việc ở Việt Nam những năm gần đây thực sự nhiều hơn.

Nhạc sĩ Dương Thụ - người cha đặc biệt

- Ít khi nhắc về cha ruột nhưng nhiều lần anh chia sẻ coi nhạc sĩ Dương Thụ là người cha thứ hai. Không chỉ là người thầy, người cha trong âm nhạc, nhạc sĩ Dương Thụ còn đóng vai trò thế nào trong cuộc sống của anh?

Chú Thụ là người tôi rất gắn bó từ những ngày đầu đi hát. Chú sống thiện lành, ngây thơ và tinh tế. Ngay cả khi buồn, chú cũng buồn rất đàn ông, nhẹ nhàng chứ không ồn ào. Tôi học ở chú nhiều điều, từ quan niệm sống đến nghề nghiệp. Âm nhạc của tôi cũng chịu ảnh hưởng từ chú: nhẹ nhàng, man mác buồn nhưng không bi lụy.

Ca sĩ Bằng Kiều coi nhạc sĩ Dương Thụ là người thầy, người cha đặc biệt trong âm nhạc lẫn cuộc sống.

- Thường cha thì rất yêu thương con nhưng lúc nghiêm khắc. Nhạc sĩ Dương Thụ có khi nào mắng anh?

Chú hiền lắm, nếu có mắng thì cũng kiểu: "Thằng này, tao rất yêu mày mà nhắn tin chẳng bao giờ trả lời!" (cười). Chú giận đấy nhưng rồi quên ngay, không bao giờ để bụng. Chú chọn bạn bè rất kỹ, chỉ gắn bó với những người tinh tế, thiện lành. Với gia đình âm nhạc của chú từ NSND Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh đến tôi, nếu có giận dỗi cũng chỉ là thoáng qua, rồi lại xuề xòa.

Ngày xưa, khi tôi vào TPHCM diễn, chú thường gọi tới nhà. Chú lo cho tôi như con, từ chỗ ăn ở đến chuyện sinh hoạt. Tôi hiếm thấy chú đối xử thân tình như vậy với ai. Vì thế, tôi luôn cảm nhận chú không chỉ là thầy mà là người cha thực sự trong âm nhạc và cuộc đời mình.

- Âm nhạc của anh ảnh hưởng bởi nhạc sĩ Dương Thụ như thế nào?

Chú Thụ có ảnh hưởng sâu sắc tới con đường nghệ thuật của tôi. Ngay từ những ngày đầu mới đi hát, tôi đã được chú nhắc nhở: "Âm nhạc phải có công chúng". Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy đã trở thành kim chỉ nam suốt sự nghiệp của tôi. Bất cứ sản phẩm nào, từ album, dự án cho tới một bài hát lẻ, tôi luôn cố gắng làm cho nó gần gũi, dễ tiếp nhận nhất, để người nghe cảm được tình cảm và sự xúc động nhiều nhất.

Chính những lần trò chuyện, thậm chí cả trong những buổi uống trà, hút thuốc lào, nói chuyện âm nhạc với chú đã mở ra cho tôi nhiều "chìa khóa" quý giá. Những điều ấy không chỉ giúp tôi định hình phong cách mà còn rèn thái độ làm nghề nghiêm túc.

Chú Thụ luôn nhấn mạnh, trong nghệ thuật, sự tự trọng và khiêm nhường là điều quan trọng. Không phải kiêu ngạo mà là biết giữ một mức độ để vươn tới, không được dễ dãi. Đó cũng là một trong những bài học tôi tiếp nhận từ nhạc sĩ Dương Thụ và luôn áp dụng trong suốt sự nghiệp.

- Được ưu ái từ xưa, thời mà Dương Thụ được coi là nhạc sĩ của thị trường, hẳn anh cũng kiếm được rất nhiều tiền cát-sê vì được ông 'xí xoá' tiền bản quyền?

Tôi yêu thích nhiều tác phẩm của chú nhưng bài gắn bó và mang lại nhiều show diễn cho tôi nhất chính là Lắng nghe mùa xuân về. Bao nhiêu năm nay, mỗi dịp xuân về, bài hát này hầu như không thể thiếu trong chương trình của tôi.

Còn tiền bản quyền vẫn theo quy định thôi, tức là bên đơn vị tổ chức chương trình trả tiền xin phép tác giả. Còn riêng tôi và chú thì tình cảm cha - con, chưa bao giờ có sự tính toán.

Bằng Kiều thể hiện "Lắng nghe mùa xuân về"

