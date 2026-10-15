Băng qua suối để kiểm tra vườn sầu riêng ở tỉnh Lâm Đồng, hai phụ nữ bị lũ cuốn trôi. Một người may mắn bơi được vào bờ, còn người kia mất tích.

Sáng 15/10, các lực lượng của hai xã Bảo Lâm 3 và La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) được huy động để tìm kiếm bà N.T.T.T. (SN 1978, ngụ thôn Đa Mi 1, xã La Dạ), người bị lũ cuốn trôi, mất tích.

Trước đó, tối 14/10, bà T. cùng một người phụ nữ khác vào khu vực miếu Ông Hổ (thuộc địa phận thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, giáp ranh với xã La Dạ) để thăm vườn sầu riêng. Khi lội qua con suối chảy ra hồ Hàm Thuận, hai người bị dòng nước xiết cuốn trôi.

May mắn, người phụ nữ đi cùng đã bơi được vào bờ an toàn, còn bà T. mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Khánh Ngọc

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục người tổ chức tìm kiếm.

Theo UBND xã La Dạ, đoạn suối bà T. gặp nạn có địa hình dốc, dòng nước bắt nguồn từ các đỉnh đồi thuộc xã Bảo Lâm 3 rồi đổ thẳng ra hồ Hàm Thuận. Toàn tuyến suối dài khoảng 10km, trong đó vị trí bà T. bị cuốn trôi cách hồ khoảng 4km. Nơi này trở nên nguy hiểm vào những ngày mưa lớn kéo dài, khi nước từ thượng nguồn đổ về tạo thành dòng chảy xiết.