Ngày 8/8, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (Nghệ An), cho biết mưa lớn những ngày qua khiến nước sông Nậm Nơn dâng cao.

Đầu năm nay, Sở Xây dựng bố trí hơn 2 tỷ đồng để xây dựng cầu tạm Yên Hòa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, rạng sáng nay, nước lũ từ thượng nguồn Lào đổ về làm cầu bị cuốn trôi khi công trình chưa kịp bàn giao.

Cầu tạm Yên Hòa chưa kịp bàn giao đã bị lũ cuốn trôi. Ảnh: X.H

Theo lãnh đạo xã Mỹ Lý, mực nước lũ lần này chỉ bằng khoảng 1/3 so với đợt lũ năm ngoái. Tuy nhiên, do mố cầu xây thấp, lượng cây cối và vật trôi từ thượng nguồn dồn về nhiều đã va đập, khiến cầu bị đứt gãy. Sở Xây dựng đang lên phương án trục vớt khi điều kiện thời tiết cho phép.

Cầu tạm Yên Hòa nằm trên tuyến đường duy nhất kết nối hơn 200 hộ dân tại 3 bản Yên Hòa, Nhọt Lợt và Piêng Pèn với trung tâm xã.

Trong thời gian cầu bị cuốn trôi, người dân phải đi vòng qua bản Hòa Lý với quãng đường dài hơn 30km hoặc sử dụng thuyền để qua sông, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, phân luồng giao thông và kiên quyết không cho người, phương tiện qua khu vực cầu khi điều kiện không bảo đảm an toàn.