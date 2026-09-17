Ông Hà Công Chính, Trưởng thôn Thành Lâm cho biết sự việc xảy ra ngày 16/9, khi gia đình tổ chức tang lễ cho bà Hà Thị Tớp (SN 1963) vừa qua đời sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo.

Do mưa lớn kéo dài, nước suối Tếch dâng cao, chảy rất xiết. Đây là lối đi người dân thường sử dụng để ra ruộng, đồng thời cũng là lối đưa tang. Tuy nhiên, thời điểm trên nước suối chảy mạnh, khiến việc qua suối không đảm bảo an toàn.

Trước tình thế này, dân làng đã huy động khoảng 40 người chung tay làm cầu tạm để đưa quan tài qua suối. Người đi tìm, chặt tre; người vận chuyển, buộc và gia cố cầu. Sau gần 2 giờ, cây cầu hoàn thành.

Người dân chặt che, dựng cầu tạm để đưa người quá cố về nơi yên nghỉ. Ảnh: CTV

Sau hơn 2 tiếng làm cầu, người dân đưa quan tài qua dòng suối chảy xiết. Ảnh: CTV

Người dân đưa quan tài qua cây cầu chênh vênh. Ảnh: CTV

Theo ông Chính, tang lễ bắt đầu từ khoảng 8h nhưng đến 11h30, khi cây cầu tạm hoàn thành và được kiểm tra an toàn, người dân mới có thể đưa bà Hà Thị Tớp qua suối về nơi an nghỉ.