Chiều 20/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi là Lường Thị S. (46 tuổi) và Phạm Bảo Ch. (11 tuổi, cùng trú bản Chít, xã Mường Than).

Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy ở khu vực hồ thủy điện Bản Chát, cách nhà các nạn nhân khoảng 15km dọc theo suối Nậm Sáng.

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực lòng hồ thủy điện, cách nhà 15km. Ảnh: M.T

Tính đến chiều ngày 20/7, trên địa bàn xã Mường Than đã có 6 người tử vong do lũ quét, 8 người bị thương và 2 người hiện đang mất tích là bà Đỗ Thị Hoa (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mai (68 tuổi, cùng ở bản Chít).

Trước đó, chiều ngày 19/7, UBND tỉnh Lai Châu đã quyết định xây dựng khu tái định cư khẩn cấp cho 24 hộ dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, với tổng kinh phí 19 tỷ đồng. Dự án sẽ san tạo mặt bằng khoảng 10.000m², đầu tư xây dựng nhà cấp 4 và hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, giao thông.

Mường Than tan hoang sau con lũ. Ảnh: M.T

Ngay trong ngày 19/7, tỉnh Lai Châu đã bàn giao mặt bằng, đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận xây dựng hạ tầng thiết yếu và nhà ở cho 24 hộ dân.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác minh mức độ thiệt hại, từ đó xây dựng phương án bố trí khu tái định cư mới cho khoảng 200 hộ dân đến nơi ở đảm bảo điều kiện an toàn, lâu dài.

Hiện các lực lượng công an, quân đội và các lực lượng khác vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.