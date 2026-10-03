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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

ASIAD 2026 trước ngày bế mạc: Trung Quốc dẫn đầu tuyệt đối, Việt Nam giữ vị trí thứ 19 toàn đoàn

Sau ngày thi đấu áp chót của ASIAD 2026, bảng tổng sắp huy chương tiếp tục chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các đoàn thể thao. Trung Quốc vẫn duy trì vị thế thống trị khi bỏ xa phần còn lại với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, đạt tổng cộng 341 huy chương.

Đứng thứ hai trên bảng tổng sắp là Nhật Bản với 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ, tổng cộng 269 huy chương. Dù có số HCV thấp hơn Trung Quốc khá nhiều, đoàn chủ nhà vẫn tạo khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi. Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí thứ ba với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ, khẳng định vị thế của một trong những nền thể thao hàng đầu châu Á.

Ở nhóm các đoàn tiếp theo, Ấn Độ đang tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vươn lên thứ tư với 21 HCV, trong khi Uzbekistan xếp ngay sau với cùng số HCV nhưng kém hơn về tổng thành tích. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khu vực khi đứng thứ 7 toàn đoàn với 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ. Malaysia đứng thứ 11 với 9 HCV, còn Indonesia xếp thứ 15 với 5 HCV.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng ở vị trí thứ 19 với thành tích 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tổng cộng 25 huy chương. Những tấm HCV ở các môn thế mạnh như cầu mây cùng các thành tích nổi bật ở boxing, esports và nhiều môn võ đã giúp Việt Nam tạo dấu ấn tại đại hội năm nay.

Khi ASIAD 2026 chỉ còn một ngày thi đấu cuối cùng, cuộc đua ở nhóm đầu gần như đã được định hình. Tuy nhiên, nhiều đoàn vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng trước khi bảng tổng sắp chính thức khép lại.