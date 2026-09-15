Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Vòng bảng
|Ngày
|Giờ (VN)
|Bảng
|Trận đấu
|Trực tiếp
|15/9
|13h30
|C
|U23 Uzbekistan vs U23 Philippines
|15/9
|17h00
|C
|U23 Việt Nam vs U23 Kuwait
|VTV6
|15/9
|17h30
|D
|U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc
|16/9
|12h00
|B
|U23 UAE vs U23 Iran
|16/9
|12h00
|B
|U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên
|16/9
|14h00
|A
|U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan
|16/9
|17h30
|A
|U23 Nhật Bản vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
|18/9
|13h30
|C
|U23 Philippines vs U23 Việt Nam
|VTV6
|18/9
|17h00
|C
|U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan
|18/9
|17h30
|D
|U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar
|20/9
|12h00
|B
|U23 Iran vs U23 Trung Quốc
|20/9
|12h00
|B
|U23 Triều Tiên vs U23 UAE
|20/9
|14h00
|A
|U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan
|20/9
|17h30
|A
|U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản
|22/9
|12h00
|C
|U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan
|VTV6
|22/9
|12h00
|C
|U23 Philippines vs U23 Kuwait
|22/9
|17h00
|D
|U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia
|23/9
|12h30
|B
|U23 Trung Quốc vs U23 UAE
|23/9
|12h30
|B
|U23 Iran vs U23 Triều Tiên
|23/9
|17h30
|A
|U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan
|23/9
|17h30
|A
|U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
Lịch vòng knock-out bóng đá nam ASIAD 2026
|Vòng đấu
|Ngày
|Giờ (VN)
|Tứ kết 1
|25/9
|12h00
|Tứ kết 2
|25/9
|17h30
|Tứ kết 3
|26/9
|13h00
|Tứ kết 4
|26/9
|17h30
|Bán kết 1
|30/9
|13h00
|Bán kết 2
|30/9
|17h30
|Tranh HCĐ
|3/10
|13h00
|Chung kết
|3/10
|17h30
Bóng đá nam tiếp tục là một trong những môn thể thao nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại ASIAD 2026 tổ chức ở Nhật Bản. Giải đấu quy tụ các đội tuyển U23 hàng đầu châu Á, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho tấm huy chương vàng.
Tại ASIAD 20, các đội được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết, sau đó tiếp tục tranh tài ở các vòng đấu loại trực tiếp.
U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa sức, nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cần thi đấu tập trung để hướng tới mục tiêu vào tứ kết.
Với sự góp mặt của những nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia hay Uzbekistan, bóng đá nam ASIAD 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và kịch tính.