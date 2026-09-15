Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026

Vòng bảng

Ngày Giờ (VN) Bảng Trận đấu Trực tiếp 15/9 13h30 C U23 Uzbekistan vs U23 Philippines 15/9 17h00 C U23 Việt Nam vs U23 Kuwait VTV6 15/9 17h30 D U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc 16/9 12h00 B U23 UAE vs U23 Iran 16/9 12h00 B U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên 16/9 14h00 A U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan 16/9 17h30 A U23 Nhật Bản vs U23 Hong Kong (Trung Quốc) 18/9 13h30 C U23 Philippines vs U23 Việt Nam VTV6 18/9 17h00 C U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan 18/9 17h30 D U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar 20/9 12h00 B U23 Iran vs U23 Trung Quốc 20/9 12h00 B U23 Triều Tiên vs U23 UAE 20/9 14h00 A U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan 20/9 17h30 A U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản 22/9 12h00 C U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan VTV6 22/9 12h00 C U23 Philippines vs U23 Kuwait 22/9 17h00 D U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia 23/9 12h30 B U23 Trung Quốc vs U23 UAE 23/9 12h30 B U23 Iran vs U23 Triều Tiên 23/9 17h30 A U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan 23/9 17h30 A U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)

Lịch vòng knock-out bóng đá nam ASIAD 2026

Vòng đấu Ngày Giờ (VN) Tứ kết 1 25/9 12h00 Tứ kết 2 25/9 17h30 Tứ kết 3 26/9 13h00 Tứ kết 4 26/9 17h30 Bán kết 1 30/9 13h00 Bán kết 2 30/9 17h30 Tranh HCĐ 3/10 13h00 Chung kết 3/10 17h30

Bóng đá nam tiếp tục là một trong những môn thể thao nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại ASIAD 2026 tổ chức ở Nhật Bản. Giải đấu quy tụ các đội tuyển U23 hàng đầu châu Á, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho tấm huy chương vàng.

Tại ASIAD 20, các đội được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết, sau đó tiếp tục tranh tài ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 - Ảnh: VFF

U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa sức, nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cần thi đấu tập trung để hướng tới mục tiêu vào tứ kết.

Với sự góp mặt của những nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia hay Uzbekistan, bóng đá nam ASIAD 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và kịch tính.