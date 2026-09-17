ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất châu Á trong năm 2026. Đại hội quy tụ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 43 môn thi đấu, 71 phân môn và 469 nội dung tranh huy chương. Một số môn đã khởi tranh từ ngày 10/9 nhằm đảm bảo tiến độ tổ chức, trước khi lễ khai mạc chính thức diễn ra.

Đoàn Thể thao Việt Nam quyết tâm giành trên 4 HCV. Ảnh: Tam Ninh

Tại kỳ Đại hội lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 348 vận động viên, tranh tài ở 33 môn và phân môn. Bên cạnh lực lượng VĐV, đoàn còn có 13 cán bộ đoàn, 6 nhân viên y tế, cùng các lãnh đội, chuyên gia, huấn luyện viên và đội ngũ phục vụ công tác thi đấu.

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành trên 4 huy chương vàng, qua đó cải thiện thành tích so với kỳ Đại hội trước. Những niềm hy vọng vàng được đặt vào các môn thế mạnh như cầu mây, karatedo, bắn súng, điền kinh, thể dục dụng cụ, đua thuyền, võ thuật tổng hợp (MMA), thể thao điện tử…

Tại ASIAD 19 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 27 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, đứng thứ 21 châu Á và thứ 6 Đông Nam Á.

Như vậy, để hoàn thành mục tiêu tại ASIAD 20, Việt Nam cần giành ít nhất thêm 2 huy chương vàng so với kỳ Đại hội gần nhất. Đây là thử thách không nhỏ khi đấu trường châu lục quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới ở các môn Olympic và võ thuật.

Lịch thi đấu nổi bật của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Trong những ngày đầu của ASIAD 2026, các đội tuyển bóng đá, bóng chuyền và bóng ném là những lực lượng thi đấu sớm, trước khi nhiều môn Olympic, võ thuật bước vào tranh tài từ ngày 20/9.

Ngày 16/9

Thời gian Môn thi đấu Nội dung 13h00 Bóng chuyền nữ Việt Nam vs Qatar (vòng bảng D)

Ngày 17/9

Thời gian Môn thi đấu Nội dung 16h00 Bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc), vòng bảng D 19h30 Bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản, vòng bảng E

Ngày 18/9

Thời gian Môn thi đấu Nội dung 15h30 Bóng đá nam U23 Việt Nam vs U23 Philippines, vòng bảng C 16h00 Bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, vòng bảng D

Ngày 19/9

Thời gian Môn thi đấu Nội dung 12h00 Bóng ném nữ Việt Nam vs Nhật Bản, vòng loại

Ngày 20/9

Ngày 20/9 đánh dấu thời điểm nhiều VĐV Việt Nam bắt đầu tranh tài ở các môn Olympic và võ thuật.

Các nội dung đáng chú ý:

Môn bơi

Võ Thị Mỹ Tiên: 200m bướm nữ.

Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn: 200m hỗn hợp nam.

Nguyễn Thúy Hiền: 50m ếch nữ.

Phạm Thanh Bảo: 100m ếch nam.

Môn rowing

Đội tuyển rowing Việt Nam có sự góp mặt của nhiều tay chèo như:

Hồ Thị Duy.

Hà Ngọc Linh Nhi.

Trần Thị Thu Hằng.

Thái Bảo Toàn.

Trần Dương Nghĩa.

Phạm Thị Thảo.

Nguyễn Thị Vân Anh.

Nguyễn Thị Giang.

Bùi Thị Thu Hiền.

Dư Thị Bông.

Hà Thị Vui.

Lê Thị Hiền.

Phạm Thị Ngọc Anh.

Môn karate

Bùi Ngọc Nhi: kata đơn nữ.

Chu Văn Đức: kumite 60kg nam.

Môn wushu

Nguyễn Văn Sỹ: chung kết trường quyền nam.

Ngày 21/9

Môn thi đấu Nội dung đáng chú ý Bóng đá nữ Việt Nam vs Thái Lan, vòng bảng E Boxing Nguyễn Đức Ngọc, hạng 70kg nam Karate Phạm Minh Đức, Khuất Hải Nam, Nguyễn Thị Diệu Ly Các môn khác Bơi, cầu mây, rowing, thể dục dụng cụ, MMA, wushu

Ngày 22/9

Thời gian Môn thi đấu Nội dung 15h30 Bóng đá nam U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, vòng bảng C

Ngoài bóng đá, nhiều VĐV Việt Nam tiếp tục tranh tài ở:

Bơi.

Boxing.

Cầu mây.

Karate.

Rowing.

Thể dục dụng cụ.

MMA.

Wushu.

Giai đoạn 23/9 - 29/9: Bước vào cuộc đua huy chương

Đây là giai đoạn quan trọng khi nhiều môn bắt đầu bước vào vòng loại trực tiếp và xác định các VĐV tranh huy chương.

Các môn đáng chú ý gồm:

Điền kinh.

Bơi.

Cử tạ.

Rowing.

Đấu kiếm.

Bắn súng.

Cầu lông.

Bóng bàn.

Xe đạp.

Thể dục dụng cụ.

Boxing.

Wushu.

Karate.

Giai đoạn 30/9 - 3/10: Cao điểm tranh huy chương

Các môn võ thuật bước vào thời điểm quyết định:

Judo.

Taekwondo.

Boxing.

Vật.

Jiu-jitsu.

MMA.

Đây cũng là giai đoạn những niềm hy vọng huy chương vàng của Việt Nam như cầu mây, karate, bắn súng, võ thuật tổng hợp hướng tới mục tiêu cao nhất.

Những đội tuyển được quan tâm nhất của Việt Nam tại ASIAD 20

⚽ U23 Việt Nam – bóng đá nam

U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng:

U23 Uzbekistan.

U23 Kuwait.

U23 Philippines.

Lịch thi đấu:

Ngày Đối thủ 15/9 U23 Kuwait 18/9 U23 Philippines 22/9 U23 Uzbekistan

⚽ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng:

Nhật Bản.

Thái Lan.

Đài Loan (Trung Quốc).

Lịch thi đấu:

Ngày Đối thủ 14/9 Đài Loan (Trung Quốc) 17/9 Nhật Bản 21/9 Thái Lan

🏐 Bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại bảng D cùng:

Hàn Quốc.

Qatar.

Hong Kong (Trung Quốc).

Lịch thi đấu:

Ngày Đối thủ 16/9 Qatar 17/9 Hong Kong (Trung Quốc) 18/9 Hàn Quốc

Với lực lượng đông đảo cùng mục tiêu giành trên 4 huy chương vàng, ASIAD 20 sẽ là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế tại đấu trường châu Á. Kết quả tại Nhật Bản không chỉ quyết định thành tích huy chương mà còn phản ánh khả năng cạnh tranh của các môn thể thao Việt Nam trước những nền thể thao hàng đầu khu vực và châu lục.