Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 30 20 7 3 37 67
2 Manchester City 29 18 6 5 32 60
3 Manchester United 29 14 9 6 11 51
4 Aston Villa 29 15 6 8 5 51
5 Chelsea 29 13 9 7 19 48
6 Liverpool 29 14 6 9 9 48
7 Brentford 29 13 5 11 4 44
8 Everton 29 12 7 10 1 43
9 Bournemouth 29 9 13 7 -2 40
10 Fulham 29 12 4 13 -3 40
11 Sunderland 29 10 10 9 -4 40
12 Newcastle 29 11 6 12 -1 39
13 Crystal Palace 29 10 8 11 -2 38
14 Brighton 29 9 10 10 2 37
15 Leeds 29 7 10 12 -11 31
16 Tottenham 29 7 8 14 -7 29
17 Nottingham Forest 29 7 7 15 -15 28
18 West Ham 29 7 7 15 -19 28
19 Burnley 29 4 7 18 -26 19
20 Wolves 30 3 7 20 -30 16

  • Xuống hạng