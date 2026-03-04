Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 30
(giờ Việt Nam)
|ngày - giờ
|trận đấu
|trực tiếp
|14/03/2026 22:00:00
|Burnley - Bournemouth
|14/03/2026 22:00:00
|Sunderland - Brighton
|15/03/2026 00:30:00
|Chelsea - Newcastle
|15/03/2026 00:30:00
|Arsenal - Everton
|15/03/2026 03:00:00
|West Ham - Manchester City
|15/03/2026 21:00:00
|Manchester United - Aston Villa
|15/03/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Fulham
|15/03/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Leeds
|15/03/2026 23:30:00
|Liverpool - Tottenham
|17/03/2026 03:00:00
|Brentford - Wolves
