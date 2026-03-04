Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 30
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
14/03/2026 22:00:00 Burnley - Bournemouth
14/03/2026 22:00:00 Sunderland - Brighton
15/03/2026 00:30:00 Chelsea - Newcastle
15/03/2026 00:30:00 Arsenal - Everton
15/03/2026 03:00:00 West Ham - Manchester City
15/03/2026 21:00:00 Manchester United - Aston Villa
15/03/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Fulham
15/03/2026 21:00:00 Crystal Palace - Leeds
15/03/2026 23:30:00 Liverpool - Tottenham
17/03/2026 03:00:00 Brentford - Wolves