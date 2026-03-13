HLV Harry Kewell dành những lời khen với Đỗ Hoàng Hên sau khi tiền vệ đang trong "tầm ngắm" của HLV Kim Sang Sik lập cú đúp giúp Hà Nội FC thắng CAHN 2-1 tại vòng 15 V-League 2025/26.