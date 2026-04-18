Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 32 21 7 4 38 70
2 Manchester City 31 19 7 5 35 64
3 Manchester United 32 15 10 7 12 55
4 Aston Villa 32 16 7 9 5 55
5 Liverpool 32 15 7 10 10 52
6 Chelsea 32 13 9 10 12 48
7 Brentford 32 13 8 11 4 47
8 Everton 32 13 8 11 2 47
9 Brighton 32 12 10 10 6 46
10 Sunderland 32 12 10 10 -3 46
11 Bournemouth 32 10 15 7 -1 45
12 Fulham 32 13 5 14 -3 44
13 Crystal Palace 31 11 9 11 -1 42
14 Newcastle 32 12 6 14 -2 42
15 Leeds 32 8 12 12 -10 36
16 Nottingham Forest 32 8 9 15 -12 33
17 West Ham 32 8 8 16 -17 32
18 Tottenham 32 7 9 16 -11 30
19 Burnley 32 4 8 20 -30 20
20 Wolves 32 3 8 21 -34 17

  • Xuống hạng