Senesi nổi lên là một trong những cầu thủ tự do được săn đón nhất tại Ngoại hạng Anh hè tới, với nhiều đội bóng sẵn sàng giang tay mời anh về đầu quân.

Hồi đầu tháng, có nguồn tin tiết lộ, Senesi mong được gia nhập Barcelona. Tuy nhiên, talkSPORT vừa cập nhật tình hình mới nhất rằng, Senesi đang dần chấp nhập ý tưởng tiếp tục ở lại Anh.

MU đang xúc tiến chiêu mộ Marco Senesi - Ảnh: MUFC Arena

MU, Liverpool và Tottenham đều quan tâm đến ngôi sao của Bournemouth, dù cơ hội của đội bóng thành London gần như tan biến khi họ đang phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng.

MU đang xem xét nghiêm túc việc tuyển mộ Senesi. Giám đốc thể thao Jason Wilcox sẽ dẫn đầu cuộc đàm phán. Tiến trình thương lượng cũng được đẩy nhanh hơn khi Senesi sẵn sàng ở lại Premier League.

Bản thân cầu thủ 28 tuổi này muốn đạt thỏa thuận với CLB mới trước lúc mùa bóng 2025/26 hạ màn.

Trên thực tế, Senesi từng thống nhất với Bournemouth hồi đầu mùa rằng mình không bị bán vào tháng Giêng. Thế nên, anh sẽ nhận được khoản phí lót tay đáng kể khi chuyển đến môi trường mới.

Phía MU hy vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký Senesi với lời hứa hẹn lương thưởng hấp dẫn, bất chấp việc họ mới gia hạn với Harry Maguire.

Đội bóng thành Manchester muốn bổ sung thêm trung vệ trong bối cảnh De Ligt và Lisandro Martinez quá mẫn cảm chấn thương, còn Leny Yoro hay Ayden Heaven thiếu kinh nghiệm.