Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 34
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
22/04/2026 02:00:00 Brighton - Chelsea
23/04/2026 02:00:00 Burnley - Manchester City
23/04/2026 02:00:00 Bournemouth - Leeds
25/04/2026 02:00:00 Sunderland - Nottingham Forest
25/04/2026 18:30:00 Fulham - Aston Villa
25/04/2026 21:00:00 Liverpool - Crystal Palace
25/04/2026 21:00:00 West Ham - Everton
25/04/2026 21:00:00 Wolves - Tottenham
25/04/2026 23:30:00 Arsenal - Newcastle
28/04/2026 02:00:00 Manchester United - Brentford