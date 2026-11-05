HLV Cristiano Roland tuyên bố, U17 Việt Nam có những điểm mạnh riêng để tạo nên bất ngờ ở U17 World Cup 2026, nơi họ gặp Bỉ, New Zealand và Mali ở vòng bảng.

"U17 Việt Nam đến thời điểm hiện tại đáp ứng được cường độ và tiêu chuẩn thi đấu ở World Cup. Các cầu thủ có thể tuân thủ những gì ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên giai đoạn chuẩn bị vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi còn một khoảng thời gian ở UAE, các cầu thủ đang cố gắng từng ngày. Tôi tin là đến vòng bảng World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ có thể trạng tốt nhất", HLV Cristiano Roland cho biết.

Trước khi đi UAE, HLV Roland rút gọn danh sách U17 Việt Nam từ 28 xuống còn 25 cầu thủ. Đánh giá về vấn đề lực lượng, HLV Cristiano Roland nói: "Khi sang UAE, quá trình sàng lọc vẫn tiếp tục cho đến khi U17 Việt Nam chỉ còn lại 21 cầu thủ đăng ký thi đấu U17 World Cup. Đó là những lựa chọn tốt nhất của ban huấn luyện. Chúng tôi động viên những cầu thủ bị loại, hành trình của các em vẫn còn tiếp diễn chứ không phải chỉ dừng lại ở U17 World Cup".

HLV Cristiano Roland rất tự tin.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam lần lượt gặp Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11. Sau vòng bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp.

Khi được hỏi về khả năng gặp đội bóng quê hương Brazil ở vòng knock-out, HLV Cristiano Roland chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi nghĩ đến kịch bản có thể gặp Brazil ở vòng trong, tuy nhiên chúng tôi coi từng trận vòng bảng đều là chung kết và tập trung cho trận ra quân trước. Tôi cũng nói với các cầu thủ phải có tham vọng, bởi khi có khát khao, họ sẽ có mục tiêu. Ban huấn luyện luôn dạy các cầu thủ làm việc nghiêm túc để gặt hái thành quả".

Về những điểm mạnh, điểm yếu của U17 Việt Nam, HLV Roland cho hay: "Các đội tuyển ở World Cup không phải ai có thể hình, chiều cao, vóc dáng giống nhau. Nền tảng và quá trình đào tạo của các cầu thủ cũng khác nhau. Trong hoàn cảnh đó, U17 Việt Nam phải chơi thông minh hơn để tạo ra trận đấu cân bằng với các đối thủ, va chạm càng ít càng tốt, chuyền nhanh hơn, ra quyết định nhanh hơn. Về khoản này này cầu thủ Việt Nam có sẵn. Họ rất nhanh nhẹn. Chúng ta có thể tận dụng tốc độ để tạo khác biệt".