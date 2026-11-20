FIFA khiến người hâm mộ Việt Nam xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc U17 Việt Nam hát Quốc ca, đồng thời tôn vinh bàn thắng lịch sử của Sỹ Bách trước U17 Bỉ.

Video U17 Việt Nam hát vang Quốc ca trên trang FIFA World Cup

U17 Việt Nam ghi dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, trong trận ra quân gặp U17 Bỉ tại Qatar.

Đáng chú ý, fanpage FIFA World Cup đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc các cầu thủ trẻ Việt Nam hát vang Quốc ca trước giờ bóng lăn, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Giai điệu tự hào".

U17 Việt Nam có màn chào hàng World Cup đầy ấn tượng - Ảnh: M.A

Hình ảnh những gương mặt trẻ hướng về lá cờ Tổ quốc, cất cao lời Quốc ca trên sân khấu bóng đá thế giới trở thành khoảnh khắc đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam.

Sau nhiều năm chờ đợi, bóng đá trẻ Việt Nam cuối cùng cũng được góp mặt tại sân chơi danh giá nhất hành tinh ở lứa tuổi U17.

Không chỉ chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, FIFA còn dành sự chú ý cho bàn thắng lịch sử của Sỹ Bách. Ngay phút thứ 4, từ quả phạt góc của Minh Thủy, Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót điệu nghệ, đưa bóng tung lưới U17 Bỉ, mở tỷ số đầy bất ngờ.

Trên fanpage, FIFA World Cup tiếp tục đăng tải khoảnh khắc này cùng dòng trạng thái: "Bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại World Cup".

Dù U17 Việt Nam nhận thất bại 2-3, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn tạo nên những dấu ấn đáng nhớ ngay trong ngày ra quân U17 World Cup 2026.

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