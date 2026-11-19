Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ các trận đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 thông qua FPT Play và các nền tảng có bản quyền.
Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 mới nhất
Bảng A
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 Ai Cập
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Hy Lạp
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng B
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Hàn Quốc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Mozambique
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 New Caledonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng C
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 Uganda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Đan Mạch
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng D
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Pháp
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 Saudi Arabia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng E
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Italia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Jamaica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 Bờ Biển Ngà
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng F
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Croatia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 Cuba
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Tajikistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng G
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Việt Nam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Mali
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 New Zealand
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Bỉ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng H
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Tây Ban Nha
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Trung Quốc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 Fiji
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Morocco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng I
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Brazil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 CH Ireland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 Tanzania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Costa Rica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng J
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Mỹ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Montenegro
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 Chile
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng K
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Mexico
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Romania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 Cameroon
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Venezuela
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng L
|Đội
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Bại
|BT
|BB
|Hiệu số
|Điểm
|1. U17 Nhật Bản
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. U17 Colombia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. U17 Serbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. U17 Honduras
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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