Sáng 4/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Ất Tỵ 2025.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương tham dự và tham gia chủ trì buổi giao ban.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; báo chí đã nêu bật niềm tin, khát vọng, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, vị thế, uy tín của đất nước ta hiện nay…

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hải

Về công tác báo chí Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) cho biết, các ấn phẩm báo Xuân Ất Tỵ 2025 và các chương trình phát thanh, truyền hình Tết tiếp tục dành diện tích, dung lượng lớn, đặt ở vị trí trang trọng chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới; đăng, trích đăng bài phỏng vấn, bài viết, bài chúc Tết của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, nhiều bài viết tập trung nêu bật các thành tựu, dấu ấn đất nước, địa phương trong năm 2024; những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025 với những mục tiêu cao hơn đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, quyết tâm cao độ, cách làm sáng tạo, đổi mới, bứt phá của cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt, các bài viết, chương trình, ấn phẩm báo Xuân thể hiện không khí vui tươi, lạc quan, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những chủ trương, quyết sách đột phá mang tính cách mạng của Đảng.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Phạm Hải

Các tác phẩm cũng đã khơi dậy tinh thần độc lập, tâm thế tự lực tự cường và tự hào dân tộc, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thành công những mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Nhiều bài viết đánh giá những thành tựu của đất nước, của các cấp, các ngành, lĩnh vực, địa phương trong năm 2024.

Báo chí đã nhấn mạnh với sự nỗ lực, phấn đấu tích cực, bền bỉ, bản lĩnh, kiên cường, sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả và thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đó khẳng định Việt Nam là người bạn chân thành, đối tác tin cậy của các nước, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao…

Chia sẻ tại hội nghị, nhà báo Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, báo chí thời gian qua đã vẽ nên bức tranh đẹp, đáng tin cậy cho tương lai. Ông Hà Đăng tin tưởng rằng, sắp tới báo chí làm được nhiều việc, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực hơn.

Thông tin chính thống, chủ lưu, có sức mạnh định hướng

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Bùi Hoài Phương đánh giá, năm 2024 đất nước ta có nhiều dấu mốc quan trọng: Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế; Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây là những dấu mốc đặc biệt - đất nước ta bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới với xung lực mới để đất nước ta bứt phá vươn lên.

Thứ trưởng Bộ TTTT Bùi Hoàng Phương: Báo chí tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy nên báo chí cần phải quyết liệt quán triệt triển khai tinh gọn trong hệ thống của mình.

Trong bối cảnh đó, năm 2024 các cơ quan báo chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi lên khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ trưởng Bùi Hoài Phương cũng nhấn mạnh, năm qua cũng là năm báo chí thực hiện tinh gọn tổ chức, bộ máy, để báo chí không còn chồng chéo, kém hiệu quả; để báo chí phát triển mạnh, trở thành dòng thông tin chính thống chủ lưu, có sức mạnh định hướng và dẫn dắt xã hội.

Theo đó, sau triển khai quy hoạch báo chí đã giảm 58 báo; 115 tạp chí giải thể, chuyển cơ quan chủ quản, chuyển đổi mô hình, sáp nhập, chấm dứt hoạt động. Theo các phương án sắp xếp, tinh gọn thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, dự kiến giảm tiếp 51 cơ quan báo chí.

“Bộ TT&TT đánh giá cao nhiều cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy. Bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để thông qua đề án trình cấp có thẩm quyền sớm ban hành về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí sau sắp xếp. Từ đó giúp các cơ quan báo chí này sớm đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhất.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan báo chí thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước để các cơ quan báo chí tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm tốt vai trò là dòng thông tin chính thống, chủ lưu, có sức mạnh định hướng”, Thứ trưởng Bùi Hoài Phương đánh giá.

Thứ trưởng cho biết, trong năm 2025, lĩnh vực báo chí sẽ có nhiều cơ hội. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò báo chí cách mạng, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, những vấn đề về kinh tế báo chí, cạnh tranh giữa các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới.

Đồng thời các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện việc tinh gọn bộ máy theo định hướng của trung ương. Báo chí tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy nên báo chí cần phải quyết liệt quán triệt triển khai tinh gọn trong hệ thống của mình. Quy hoạch báo chí để nâng cao chất lượng nội dung, để mỗi cơ quan báo chí đều có một vai trò rõ ràng, mỗi cơ quan báo chí thực sự mạnh, có tầm vóc là tiếng nói của nhân dân, là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, đóng vai trò trụ cột dẫn dắt định hướng dư luận.

Báo chí đã tạo khí thế quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, báo chí trong thời gian qua đã đồng hành với sự chuyển mình trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Ban Bí thư đã có sự quan tâm đánh giá đặc biệt về kết quả tuyên truyền trong lĩnh vực báo chí.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, năm 2024 trải qua nhiều sự kiện, nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Trong đó, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình đã lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng lạc quan, tin tưởng, vui tươi tạo khí thế quyết tâm trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh của đất nước.

Đặc biệt, báo chí đã góp phần lan tỏa khát vọng tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc của chúng ta bước vào kỷ nguyên mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hải

“Các cơ quan báo chí đã mở được nhiều chuyên trang, chuyên mục không những thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thường xuyên mà còn gắn liền với tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân. Đặc biệt, trong năm nay, công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân ở các ấn phẩm đặc biệt hơn khi ngày làm việc đầu năm mới đúng vào Ngày thành lập Đảng 3/2. Ngoài ra, năm nay cũng là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Dẫn lại một đoạn trong dự thảo báo cáo của Ban Bí thư tại buổi họp sáng nay về hoạt động của các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, các cơ quan báo chí truyền thông và thông tin cơ sở đã bám sát tình hình, thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động, không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn đón Tết trên mọi miền của đất nước.

Báo chí đã góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước, vẻ đẹp truyền thống, giá trị nhân văn của Việt Nam đối với người nước ngoài và bà con kiều bào về quê ăn Tết.

Báo chí cũng đã tăng cường thông tin, các tin, bài về công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân, tình hình giá cả thị trường, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam; công tác phòng chống dịch bệnh an toàn thực phẩm… đặc biệt là việc tuyên truyền đối với Nghị định 168.

“Từ những đánh giá trên, tôi biểu dương kết quả của các cơ quan báo chí trong năm 2024 nói chung và trong dịp Tết Nguyên đán nói riêng”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2025, ông Nghĩa lưu ý các cơ quan báo chí phải tiếp tục bám sát 4 trọng tâm. Trong đó, báo chí phải đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy lòng yêu nước, nguồn lực, văn hóa con người để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền Đại hội Đảng lần thứ 14; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa về Nghị quyết 18; Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn…